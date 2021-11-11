Счастье у каждого свое
3 января в Городском концертном зале покажут спектакль «Счастье у каждого свое». Спектакль в жанре комедии основан на пьесе русского драматурга XIX века Александра Островского «Добрый барин». Успех комедии проверен временем. «Мужчина искатель выгод и славы; женщина вся создана дл любви… Ах, это правда!» - соглашаясь с автором, создатели спектакля уверены, что полтора века способны увлекать зрителей именно этот житейский конфликт, такие легкая ирония и изысканный юмор.
Счастье у каждого свое… Счастье, конечно – не математическое уравнение, которое можно решить, придя в театр. Но здесь можно увидеть, что волнения и сомнения – наши постоянные спутники, оказываются обязательными составляющими стабильного человеческого счастья. В этом парадоксе, сами убедитесь, секрет спектакля!
Так что же дает комедия «Счастье у каждого свое»? Это Ваш приятный вечер, прекрасная возможность отключиться от проблем, посмеяться от души… И еще - «хэппи энд», что дорогого стоит!
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
3 января 2022, понедельник
19:00
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
30 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽