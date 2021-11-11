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Счастье у каждого свое

Счастье у каждого свое

3 января в Городском концертном зале покажут спектакль «Счастье у каждого свое». Спектакль в жанре комедии основан на пьесе русского драматурга XIX века Александра Островского «Добрый барин». Успех комедии проверен временем. «Мужчина искатель выгод и славы; женщина вся создана дл любви… Ах, это правда!» - соглашаясь с автором, создатели спектакля уверены, что полтора века способны увлекать зрителей именно этот житейский конфликт, такие легкая ирония и изысканный юмор.

Счастье у каждого свое… Счастье, конечно – не математическое уравнение, которое можно решить, придя в театр. Но здесь можно увидеть, что волнения и сомнения – наши постоянные спутники, оказываются обязательными составляющими стабильного человеческого счастья. В этом парадоксе, сами убедитесь, секрет спектакля!
 
Так что же дает комедия «Счастье у каждого свое»? Это Ваш приятный вечер, прекрасная возможность отключиться от проблем, посмеяться от души… И еще - «хэппи энд», что дорогого стоит!

Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
3 января 2022, понедельник
19:00
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Касса
Поющие гитары
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20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Блондинка КсЮ
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30 января, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Panbrothers Band
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6 января, четверг 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Лабов'SKY JAM
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5 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
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29 января, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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