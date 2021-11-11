3 января в Городском концертном зале покажут спектакль «Счастье у каждого свое». Спектакль в жанре комедии основан на пьесе русского драматурга XIX века Александра Островского «Добрый барин». Успех комедии проверен временем. «Мужчина искатель выгод и славы; женщина вся создана дл любви… Ах, это правда!» - соглашаясь с автором, создатели спектакля уверены, что полтора века способны увлекать зрителей именно этот житейский конфликт, такие легкая ирония и изысканный юмор.

Счастье у каждого свое… Счастье, конечно – не математическое уравнение, которое можно решить, придя в театр. Но здесь можно увидеть, что волнения и сомнения – наши постоянные спутники, оказываются обязательными составляющими стабильного человеческого счастья. В этом парадоксе, сами убедитесь, секрет спектакля!

Так что же дает комедия «Счастье у каждого свое»? Это Ваш приятный вечер, прекрасная возможность отключиться от проблем, посмеяться от души… И еще - «хэппи энд», что дорогого стоит!



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