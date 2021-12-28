90's VS нулевые
3 января в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Готовьтесь к танцам под любимые хиты 90-х и 2000-х. «Казантипы», медляки, Верка Сердючка, Бейонсе и Шакира, Юрий Шатунов - этот плейлист точно не заставит вас скучать.
Не забывайте про дресскод! Ждем вас в максимально праздничных нарядах! Не забывайте про тематику 90-ых и 2000-ых: малиновые пиджаки, блестки, олимпийки и все остальное на что хватит вашей фантазии!
Стоимость: 500 руб.
Стоимость: 500 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
3 января 2022, понедельник
22:00
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
30 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽