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90's VS нулевые

90's VS нулевые

3 января в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Готовьтесь к танцам под любимые хиты 90-х и 2000-х. «Казантипы», медляки, Верка Сердючка, Бейонсе и Шакира, Юрий Шатунов - этот плейлист точно не заставит вас скучать. 

Не забывайте про дресскод! Ждем вас в максимально праздничных нарядах! Не забывайте про тематику 90-ых и 2000-ых: малиновые пиджаки, блестки, олимпийки и все остальное на что хватит вашей фантазии! 

Стоимость: 500 руб.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
3 января 2022, понедельник
22:00
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Касса
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Concert Hall
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 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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