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Мандариновый сочельник

Мандариновый сочельник

6 января на площади Ленина пройдет «Мандариновый сочельник». В предпраздничный день на главной площади с 14.00 до 19.00 запланирована большая «мандариновая» программа.

Одно из ключевых мероприятий — уличный спектакль «Мандариновая принцесса» от тульского театра «Эрмитаж». Актеры выступят в 14.00 и 18.00. Сказочная история возникнет на глазах у зрителей среди необычных декораций крупных форм.

В перерыве между спектаклями специальные «мандариновые команды» будут раздавать ароматные подарки и радовать туляков интерактивными программами.

Где и когда?
«Веденино», лыжный центр
поселок Косая Гора, ул. Максима Горького, 62
6 января 2022, четверг
14:00
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Касса
«ХАРД'И»
Купить билет
5 февраля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Анна Каренина
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15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
[AMATORY] 20 ALL STARS
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4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Большое Бородатое Шоу «Старый Новый Год с Константином Кулясовым»
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13 января, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Звезды Дискотек 90-х. Новогодний огонек
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1 декабря, четверг 20:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
КОСМОНАВТОВ НЕТ
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12 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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