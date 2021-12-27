6 января на площади Ленина пройдет «Мандариновый сочельник». В предпраздничный день на главной площади с 14.00 до 19.00 запланирована большая «мандариновая» программа.

Одно из ключевых мероприятий — уличный спектакль «Мандариновая принцесса» от тульского театра «Эрмитаж». Актеры выступят в 14.00 и 18.00. Сказочная история возникнет на глазах у зрителей среди необычных декораций крупных форм.

В перерыве между спектаклями специальные «мандариновые команды» будут раздавать ароматные подарки и радовать туляков интерактивными программами.