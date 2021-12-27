Мандариновый сочельник
6 января на площади Ленина пройдет «Мандариновый сочельник». В предпраздничный день на главной площади с 14.00 до 19.00 запланирована большая «мандариновая» программа.
Одно из ключевых мероприятий — уличный спектакль «Мандариновая принцесса» от тульского театра «Эрмитаж». Актеры выступят в 14.00 и 18.00. Сказочная история возникнет на глазах у зрителей среди необычных декораций крупных форм.
В перерыве между спектаклями специальные «мандариновые команды» будут раздавать ароматные подарки и радовать туляков интерактивными программами.
Где и когда?
поселок Косая Гора, ул. Максима Горького, 62
6 января 2022, четверг
14:00
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
13 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
12 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽