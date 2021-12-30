афиша
афиша
Регистрация
Человеткин

Человеткин

3 и 4 января в творческом кластере «Октава» покажут детский спектакль «Человеткин».

Душевный пластилиновый спектакль для всей семьи от режиссера Ольги Гулевич по мотивам сказки Джулии Дональдсон. Эта история для семейного просмотра, наполненная любовью к родному дому и семье.
 
Обычным утром главный герой — прутик с дерева — отправился на пробежку, не подозревая, какой путь ему придется пройти для того, чтобы вернуться обратно. Впереди его ждут огонь, вода и медные трубы.
 
Впервые в Музее станка Человеткин увидит свой пластилиновый сон на широком экране! Все декорации и персонажи выполнены вручную актрисой и режиссером Ольгой Гулевич. В спектакле звучит музыка Сен-Санса, Моцарта, Чайковского, Таривердиева, а также стихотворение Григория Поженяна «Дерево» в исполнении актера Тимофея Трибунцева.
 
После спектакля зрителей ждет мастер-класс, на котором простые веточки и палочки оживут и с помощью волшебного пластилина превратятся в Человеткиных. И, конечно, какое новогоднее представление без сладкого подарка!
 
Автор русского текста — Марина Бородицкая.
 
Рекомендовано для детей от 3 до 7 лет.
Продолжительность спектакля : 1 час + мастер-класс (30 минут).
Купить билет
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
3 января 2022, понедельник
12:00
 В календарь
 В календарь
3 января 2022, понедельник
15:00
 В календарь
 В календарь
4 января 2022, вторник
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Большое Бородатое Шоу с Вадимом Степанцовым
Купить билет
10 января, понедельник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кристина Орбакайте
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Сектор Газа: Кащей Бессмертный и все хиты
Купить билет
9 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
The Hatters
Купить билет
1 марта, вторник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Воровайки. Концерт памяти Юрия Алмазова
Купить билет
15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-3300 ₽
Человеткин
Купить билет
3 - 4 января
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.