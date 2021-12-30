Человеткин
3 и 4 января в творческом кластере «Октава» покажут детский спектакль «Человеткин».
Душевный пластилиновый спектакль для всей семьи от режиссера Ольги Гулевич по мотивам сказки Джулии Дональдсон. Эта история для семейного просмотра, наполненная любовью к родному дому и семье.
Обычным утром главный герой — прутик с дерева — отправился на пробежку, не подозревая, какой путь ему придется пройти для того, чтобы вернуться обратно. Впереди его ждут огонь, вода и медные трубы.
Впервые в Музее станка Человеткин увидит свой пластилиновый сон на широком экране! Все декорации и персонажи выполнены вручную актрисой и режиссером Ольгой Гулевич. В спектакле звучит музыка Сен-Санса, Моцарта, Чайковского, Таривердиева, а также стихотворение Григория Поженяна «Дерево» в исполнении актера Тимофея Трибунцева.
После спектакля зрителей ждет мастер-класс, на котором простые веточки и палочки оживут и с помощью волшебного пластилина превратятся в Человеткиных. И, конечно, какое новогоднее представление без сладкого подарка!
Автор русского текста — Марина Бородицкая.
Рекомендовано для детей от 3 до 7 лет.
Продолжительность спектакля : 1 час + мастер-класс (30 минут).
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
3 января 2022, понедельник
12:00
3 января 2022, понедельник
15:00
4 января 2022, вторник
12:00
4 января 2022, вторник
15:00
10 января, понедельник 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 марта, вторник 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 1300-3300 ₽
3 - 4 января
₽ Билеты: 800 ₽