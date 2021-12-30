3 и 4 января в творческом кластере «Октава» покажут детский спектакль «Человеткин».

Душевный пластилиновый спектакль для всей семьи от режиссера Ольги Гулевич по мотивам сказки Джулии Дональдсон. Эта история для семейного просмотра, наполненная любовью к родному дому и семье.

Обычным утром главный герой — прутик с дерева — отправился на пробежку, не подозревая, какой путь ему придется пройти для того, чтобы вернуться обратно. Впереди его ждут огонь, вода и медные трубы.

Впервые в Музее станка Человеткин увидит свой пластилиновый сон на широком экране! Все декорации и персонажи выполнены вручную актрисой и режиссером Ольгой Гулевич. В спектакле звучит музыка Сен-Санса, Моцарта, Чайковского, Таривердиева, а также стихотворение Григория Поженяна «Дерево» в исполнении актера Тимофея Трибунцева.

После спектакля зрителей ждет мастер-класс, на котором простые веточки и палочки оживут и с помощью волшебного пластилина превратятся в Человеткиных. И, конечно, какое новогоднее представление без сладкого подарка!

Автор русского текста — Марина Бородицкая.

Рекомендовано для детей от 3 до 7 лет.

Продолжительность спектакля : 1 час + мастер-класс (30 минут).