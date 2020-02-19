День защитника Отечества в музее оружия

В честь праздника Тульский музей оружия подготовил насыщенную программу.

22 февраля

14.00 праздничная концертная программа «Служу России!» Губернаторского духового оркестра.

23 февраля

12.00 состоится торжественная церемония принятия присяги юными воспитанниками военно-патриотического клуба «Тайфун». Зале Славы российского оружия.

В течение всего дня:

много познавательных программ.

командная игра «Стальные стражи в бою»: участники импровизированных военных учений смогут расширить знания о технических характеристиках и особенностях современного вооружения всех родов войск, пройдут испытания полевой, воздушной и морской выучки.

интерактивная программа «Арсенал и щит России» про тайны и загадки музейной коллекции и уникальных предметов, демонстрирующих мощь оборонно-промышленного комплекса России.

Постоянная экспозиция музея порадует многообразием эксклюзивных экспонатов и интерактивных площадок.

Комплексы виртуальной реальности «Я управляю «Смерчем» и «Я управляю «Ураганом» позволят почувствовать себя пилотом и наводчиком реактивных систем залпового огня и выполнить задачи по уничтожению вражеской бронетехники.

С помощью интерактивного комплекса «Укрась ружье» посетители музея создадут собственный шедевр охотничьего оружия, а фотоальбом с его изображениями смогут отправить на свою электронную почту.

В кабине вертолета Ми-8ТВ благодаря очкам виртуальной реальности представится возможность управления боевой машиной и выполнения различных боевых задач.

В «Классе по обучению стрельбе из ПТРК «Корнет» можно будет совершить учебные выстрелы противотанковыми ракетами по различным образцам военной техники.

Также гостей ждут страйкбольный и интерактивный тиры, где можно не только проверить свою меткость, но и поупражняться в стендовой стрельбе и фотоохоте.

Стоимость: по входному билету в музей. Для ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, военнослужащих, суворовцев и кадет — посещение музея бесплатное.