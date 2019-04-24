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Кроссовер-ансамбль Red Sparrow Band

Кроссовер-ансамбль Red Sparrow Band

В Театрально-концертном центре «Эрмитаж» приглашает на первый большой концерт нового музыкального коллектива — кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band.

Художественный руководитель Red Sparrow Band — Сергей Воробьёв, аккордеонист-виртуоз, лауреат множества всероссийских и международных конкурсов.

Red Sparrow Band — это оригинальные аранжировки, редкий подбор инструментов и харизматичное, яркое, талантливое исполнение.

Русские народные мелодии и всемирно известные хиты исполняются как на русских народных инструментах (баяны, домра, балалайка), так и на таких инструментах, как флейта, скрипка, ударные, бас-гитара. На концерте 26 апреля вы сможете услышать «Калинку», хиты Metallica, Queen, авторские произведения и многие другие композиции в уникальном звучании кроссовер-ансамбля.

Сегодня в России лишь немногие профессиональные коллективы решаются на такие смелые творческие эксперименты. И Red Sparrow Band — одни из самых ярких.

Билеты: от 150 р.

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
26 апреля 2019, пятница
19:00
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