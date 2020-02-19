23 февраля в Тульских парках
В честь Дня защитника Отечества на территории Центрального, Комсомольского и Пролетарского парков пройдут праздничные мероприятия. Гостей ждет развлекательная концертная программа.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
23 февраля 2020, воскресенье
13:00
Тула, Октябрьская ул., д.188А
23 февраля 2020, воскресенье
13:00
Тула, улица Кутузова, 131а
23 февраля 2020, воскресенье
13:00
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
6 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
5 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽