афиша
афиша
Регистрация
Джентльмены

Джентльмены

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 13.02.2020
 
Режиссер:
Гай Ричи
  
Актеры:
Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Хью Грант, Джейсон Вонг, Кристофер Эвангелу, Коко Самнер
  
Жанр:
боевик, криминал
  
Продолжительноcть:
113 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
8,06
          
 

Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако, когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.

Купить билет
Сегодня
09:50 Октябрь
10:20 Киносити
11:50 Алмаз Синема
12:05 Октябрь
12:30 Киносити
14:20 Синема Стар
14:40 Киносити
16:35 Октябрь
16:50 Киносити
17:30 ДКЖ Кино
18:30 Алмаз Синема
19:00 Октябрь
19:00 Киносити
19:10 Синема Стар
19:30 ДКЖ Кино
20:40 Алмаз Синема
21:10 Киносити
21:15 Октябрь
21:35 Синема Стар
23:00 Алмаз Синема
23:20 Киносити
Завтра
10:40 Киносити
12:50 Киносити
14:20 Синема Стар
15:00 Киносити
17:10 Киносити
17:30 ДКЖ Кино
17:50 Алмаз Синема
19:20 Синема Стар
19:20 Киносити
19:30 ДКЖ Кино
20:40 Алмаз Синема
21:30 Киносити
23:40 Киносити
00:10 Синема Стар
15 февраля, суббота
10:40 Киносити
12:50 Киносити
14:20 Синема Стар
15:00 Киносити
17:10 Киносити
17:30 ДКЖ Кино
17:50 Алмаз Синема
19:20 Киносити
19:20 Синема Стар
19:30 ДКЖ Кино
21:30 Киносити
23:40 Киносити
00:20 Синема Стар
01:15 Алмаз Синема
02:00 Киносити
16 февраля, воскресенье
10:40 Киносити
12:50 Киносити
14:20 Синема Стар
15:00 Киносити
17:10 Киносити
17:30 ДКЖ Кино
17:50 Алмаз Синема
19:20 Киносити
19:20 Синема Стар
19:30 ДКЖ Кино
21:30 Киносити
23:40 Киносити
00:20 Синема Стар
02:00 Киносити
17 февраля, понедельник
10:40 Киносити
12:50 Киносити
14:20 Синема Стар
15:00 Киносити
17:10 Киносити
17:30 ДКЖ Кино
19:20 Киносити
19:20 Синема Стар
19:30 ДКЖ Кино
21:30 Киносити
23:40 Киносити
18 февраля, вторник
10:40 Киносити
12:50 Киносити
14:20 Синема Стар
15:00 Киносити
17:10 Киносити
17:30 ДКЖ Кино
19:20 Киносити
19:20 Синема Стар
19:30 ДКЖ Кино
21:30 Киносити
23:40 Киносити
19 февраля, среда
10:40 Киносити
12:50 Киносити
14:20 Синема Стар
15:00 Киносити
17:10 Киносити
17:30 ДКЖ Кино
19:20 Киносити
19:20 Синема Стар
19:30 ДКЖ Кино
21:30 Киносити
23:40 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Клинтон Баберс (США)
Купить билет
13 февраля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
ГУДТАЙМС
Купить билет
13 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Моя подруга Катрин!
Купить билет
14 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Миллионы причин
Купить билет
28 февраля, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Завтра брошу
Купить билет
19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.