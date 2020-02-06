Джентльмены
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 13.02.2020
Режиссер:
Гай Ричи
Актеры:
Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Хью Грант, Джейсон Вонг, Кристофер Эвангелу, Коко Самнер
Жанр:
боевик, криминал
Продолжительноcть:
113 мин
Рейтинг Кинопоиска:
8,06
Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако, когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.
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