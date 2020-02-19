Полиция на транспорте: о буйных пассажирах, игре на деньги и учебной гранате

18 февраля отмечается День образования транспортной полиции. Myslo пообщались с теми, кто несет службу в этом ведомстве.

Главные задачи органов правопорядка на транспорте — борьба с преступностью, террористической угрозой и обеспечение безопасности пассажиров. Корреспондент Myslo пообщалась с сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Тула и расспросила их о самых запоминающихся случаях на службе.

Альберт Кихляров

Начальник отдела уголовного розыска на станции Тула Альберт Кихляров рассказывает, что поступил на службу 5 лет назад.

«Я пришел на должность оперативного работника, потом стал старшим опером, и вот недавно получил место начальника уголовного розыска в отделе на станции Тула.

Кражи из грузовых составов раскрывает отдельное подразделение. Наш отдел специализируется на хищениях в сфере пассажирских перевозок на вокзалах и в поездах.

К примеру, в поездах встречаются воры-профессионалы. В августе этого года нас удалось раскрыть преступную группу, которую не могли задержать пять лет. Несколько человек из Украины садились в поезда, обчищали пассажиров и на российской границе спрыгивали с движущегося поезда.

Раньше „поездных“ воров было в разы больше. В 90-е в Туле орудовала банда из Орехово-Зуева. Они играли с пассажирами на деньги и, что называется, „раздевали“ их по-крупному. Только в 2017 году троих из этой банды задержали. Сейчас этот вид мошенничества распространен в северных регионах, в ЦФО с ним почти не сталкиваются.

Основной упор мы делаем на безопасность пассажиров при перевозках. Конечно, у нашей работы своя специфика, мы не работаем как обычные участковые, хотя мы так же как они помогаем людям».

Елена Гончарова

Майор юстиции, заместитель начальника следственного отделения ЛО МВД России на станции Тула Елена Гончарова поделилась, что за многие годы службы в органах внутренних дел прошла все этапы работы в подразделении.

«В органы внутренних дел я пришла служить в 1999 году. С тех пор менила несколько должностей: была помощником следователя, следователем, заместителем начальника отдела.

Наше отделение занимается расследованием уголовных дел по таким тяжким статьям как кражи, грабежи, разбои, мошенничества.

Однажды мы расследовали уголовное дело о хищении чугуна из грузового вагона. Преступники действовали осторожно: на ходу запрыгивали в поезд, кувалдой открывали нижний разгрузочный люк вагонов, после чего высыпалось большое количество чугуна, который они с подельниками и собирали. А после кражи они обратно закрывали люк и забрасывали его чугуном, чтобы пропажу было возможно обнаружить только при разгрузке в конечной точке. Но воришек все-таки удалось найти, и они понесли заслуженное наказание».

Алексей Шамонин

Командир отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции, прапорщик Алексей Шамонин рассказал, что их служба заключается в проверке пассажиров и поездов, прибывших на станцию Тула.

«Нам часто приходится сталкиваться с нетрезвыми пассажирами, которые мешают спокойно доехать другим людям до места назначения. Однажды был случай. Нас вызвал дежурный в поезд: в купе неадекватный мужчина. Как это часто бывает в нашей службе, пассажир начал сопротивляться и говорить, что никуда из поезда не выйдет. Нам же, как сотрудникам правоохранительных органов, приходиться его ссаживать с поезда за недостойное поведение. Причем вне зависимости от того, добрался буян до пункта назначения или нет.

Конечно, помимо буйных пассажиров, в пригородных поездах часто забывают или дорогие вещи, например телефоны или планшеты, или деньги. Самую большую сумму, которую мы находили, была 100 тысяч рублей. И когда мы возвращаем пропажу владельцу, нас горячо благодарят и оставляют приятные комментарии на сайте вокзала.

А самый странный предмет, который мы находили, была граната! С первого взгляда было не понятно, что она ненастоящая, пришлось вызвать саперов. Но в итоге выяснилось, что граната была учебной».