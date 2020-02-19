Ночь носков и пены для бритья
Куда идти смотреть стриптиз как не в клуб «Мёд». В этот вечер здесь состоится праздничная вечеринка для мужчин и их спутниц.
В программе брутальные конкурсы, горячие девушки гоу-гоу, жаркое стриптиз-шоу, музыкальные сеты от резидентов клуба и ведущая вечера - Анна Проходцева.
Стоимость: 100 р. девушкам вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
23 февраля 2020, воскресенье
21:00
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
6 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
5 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽