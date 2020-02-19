Ночь носков и пены для бритья

Куда идти смотреть стриптиз как не в клуб «Мёд». В этот вечер здесь состоится праздничная вечеринка для мужчин и их спутниц.

В программе брутальные конкурсы, горячие девушки гоу-гоу, жаркое стриптиз-шоу, музыкальные сеты от резидентов клуба и ведущая вечера - Анна Проходцева.

Стоимость: 100 р. девушкам вход свободный.