Sellout и «Архипанк»
23 февраля в клубе BACKSTAGE состоится двойной концерт групп Sellout и «Архипанк». Две группы с женским вокалом, считающиеся лучшими в своих регионах, представят свои новые альбомы.
В честь мужского праздника гостей ждут конкурсы, призы и другие развлечения
«Архипанк» — музыка против невежества и войн, против глупости и раболепия. Смешали металл и альтернативу, электронщину и чертовщину, чтобы этот ядерный коктейль прочистил тебе мозги, послевкусием оставляя внутреннее молчание.
SELLOUT — одна из немногих панк-рок банд с «бабьим» вокалом.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
23 февраля 2020, воскресенье
19:00
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 990 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
21 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
3 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300-2000 ₽
15 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 525-1125 ₽