23 февраля в клубе BACKSTAGE состоится двойной концерт групп Sellout и «Архипанк». Две группы с женским вокалом, считающиеся лучшими в своих регионах, представят свои новые альбомы.

В честь мужского праздника гостей ждут конкурсы, призы и другие развлечения



«Архипанк» — музыка против невежества и войн, против глупости и раболепия. Смешали металл и альтернативу, электронщину и чертовщину, чтобы этот ядерный коктейль прочистил тебе мозги, послевкусием оставляя внутреннее молчание.



SELLOUT — одна из немногих панк-рок банд с «бабьим» вокалом.