Уже открыто голосование за титул «Миссис и Мисс Зрительских симпатий». Поддержите наших землячек!

Фото Дмитрия Дзюбина.

Представительницы Тульской области примут участие в финале всероссийского конкурса красоты «Мисс и Миссис Россия Вселенная — 2026», который сегодня пройдет в Москве. Об этом сообщает модельное агентство Gold Models Тула.

В столицу для участия в решающем этапе конкурса съехались победительницы региональных отборочных туров со всей страны. Наш регион представят обладательница титула «Миссис Тульская область — 2026» Алина Хатипова, первая вице-миссис Тульской области Мария Савельева и вторая вице-миссис Тульской области Ольга Винокурова. Подробнее о тулячках можно прочитать по ссылке.

Поддержать девушек можно в голосовании за титул «Миссис и Мисс зрительских симпатий — 2026». Голосование проходит в телеграм-канале конкурса до 17.00 14 июня.