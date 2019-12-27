афиша
афиша
Регистрация
Женщины для мужчин

Женщины для мужчин

23 февраля на сцене ТУЛЬСКОГО РОК КЛУБА М2 для мужчин будут петь красивые и обаятельные девушки. Талантливые солистки выступающих групп и качество звука мирового уровня подарят посетителям М2 незабываемые впечатления и море удовольствия!

Line up: Елена Кулинич / RedBearry, Елизавета Карпова / River Bridge, Ирина Чилимова / KreepShow, Анастасия Громова / HolyStone.

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
23 февраля 2020, воскресенье
19:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
+1
Касса
Вечеринка в стиле милитари
Купить билет
23 февраля, воскресенье 20:00
Wright Brothers, бар
 ₽  Билеты: 990 ₽
7РАСА
Купить билет
28 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Мари Краймбрери
Купить билет
21 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
Erik Leuthäuser (Германия)
Купить билет
7 марта, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
RASA
Купить билет
3 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300-2000 ₽
Экс-ББ
Купить билет
15 марта, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 525-1125 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.