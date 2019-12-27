Женщины для мужчин

23 февраля на сцене ТУЛЬСКОГО РОК КЛУБА М2 для мужчин будут петь красивые и обаятельные девушки. Талантливые солистки выступающих групп и качество звука мирового уровня подарят посетителям М2 незабываемые впечатления и море удовольствия!



Line up: Елена Кулинич / RedBearry, Елизавета Карпова / River Bridge, Ирина Чилимова / KreepShow, Анастасия Громова / HolyStone.