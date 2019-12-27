Женщины для мужчин
23 февраля на сцене ТУЛЬСКОГО РОК КЛУБА М2 для мужчин будут петь красивые и обаятельные девушки. Талантливые солистки выступающих групп и качество звука мирового уровня подарят посетителям М2 незабываемые впечатления и море удовольствия!
Line up: Елена Кулинич / RedBearry, Елизавета Карпова / River Bridge, Ирина Чилимова / KreepShow, Анастасия Громова / HolyStone.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
23 февраля 2020, воскресенье
19:00
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 990 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
21 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
3 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300-2000 ₽
15 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 525-1125 ₽