Лучшие видео-2017 в Туле по версии Myslo

Публикуем подборку лучших видео, которые вы смотрели и обсуждали на нашем портале, а также ролики, которые пользователи оценили на нашем Youtube-канале.

Что может быть лучше, чем в назойливом информационном шуме зацепить и посмотреть короткое (или не очень короткое) видео, которое заставит улыбнуться, рассмеяться или взволнует не на шутку?

Предлагаем посмотреть подборку забавных роликов, вышедших на Myslo в 2017 году. Публиковать будем, не отстегивая шпаги, сразу победителей в различных номинациях. В путь!

инновации года

Благоустройство клюшками и швабрами по-щекински. Так убирают снег настоящие волшебники!

оптимизм года

В этой номинации победил мальчик, простой такой мальчик из Богородицка, но очень-очень оптимистичный! Как говорится, «Будем кататься с горки! – А если снега не будет? – Нас это расстроит, но вряд ли остановит!»

доброта года

Просто человек подвез голубя.

Видео Евгения Шереметьева.

айсберг года

В Туле спасателям пришлось выпиливать вмерзшую в лед по зеркала «Приору».

хитрец года

Ефремовец с жаром убеждал полицейских, что приехал за рулем патрульной машины, а «инспектор ему сам разрешил».

жара года

В этом видео ничего особенного нет. Ну моется женщина под шлангом уборочной машины, что тут, собственно, такого?

профессионал года

В Туле освоили стрижку асфальта бензокосой. Как-то так.

вредитель года

Он же – «Адский трактор». Только чистота, только хардкор!

дружинник года

Это почетное звание можно присвоить автору ролика под рабочим названием «Воровство – это другое!». И жизнь, и слезы, и... асфальтовая крошка.

хичкок года

Тут про пернатых, завоевавших стадион. «Банда ворон» наступает на пятки.

цензура года

Не дали! Не дали этой оппозиционно настроенной подвыпившей женщине рассказать все, что она думает про сотрудников ГИБДД. Рот заткнули – да в отделение.

фейк года

Или не фейк? Бабушка с бутылочкой «Русской» очень хорошая!



Видео Владимира Белкина.

пранк года

Школьники троллят агрессивную пенсионерку. «Корреспонденты хреновы! – сказала, как отрезала! – А еще майку с Путиным одел!»

эпик фейл года

Танцующий воришка скрутил видеоглазок, не зная, что идет запись. Пожалуй, это лучшее, что могло случиться с любым скучным тульским видеоглазком.

розыск года



А это видео из серьезного ведомства к нам пришло. По нему оперативники надеялись найти преступника. О, это было непросто!

водитель года

Однозначная безапелляционная победа. Во всех возможных номинациях. Помните ее? Это пожилая женщина-водитель, которая бросила машину посреди улицы и пошла за творогом. Она ведь лучшая, правда?



Видео Михаила Полубока.

милота года

Пьяная нарушительница расплакалась в машине ДПС. Инспектор по-отечески (или по-братски, в общем, с большим участием и теплом) ее успокаивает. Носовые платки в студию!