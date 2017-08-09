Видео дня: Тульский дворник освоил стрижку асфальта бензокосой

Тулячка сняла на видео, как работник ЖКХ упражняется с газонокосилкой на голом асфальте.

Сегодня в районе пересечения улицы Льва Толстого и проспекта Ленина тулячка сняла забавное видео.

Дворник с бензокосой зачем-то... стриг асфальт.

«Новая фишка: стрижка асфальта, город Тула, – комментирует свое видео Татьяна Синица. – Слава нашему ЖКХ!»

Что это было – пожалуй, так и останется тайной. Может, вы подскажете?

Опрос

Что делает газонокосильщик?