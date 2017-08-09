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Видео дня: Тульский дворник освоил стрижку асфальта бензокосой

Видео дня: Тульский дворник освоил стрижку асфальта бензокосой

Тулячка сняла на видео, как работник ЖКХ упражняется с газонокосилкой на голом асфальте.

Сегодня в районе пересечения улицы Льва Толстого и проспекта Ленина тулячка сняла забавное видео.

Дворник с бензокосой зачем-то... стриг асфальт.

«Новая фишка: стрижка асфальта, город Тула, – комментирует свое видео Татьяна Синица. – Слава нашему ЖКХ!»

Что это было – пожалуй, так и останется тайной. Может, вы подскажете?

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:51 +3
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