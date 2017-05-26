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Видео дня: в Туле пенсионерка в маршрутке пьет «Русскую» и закусывает тульским пряником

Видео дня: в Туле пенсионерка в маршрутке пьет «Русскую» и закусывает тульским пряником

Туляки сняли на видео женщину в годах, которая с аппетитом прикладывалась к бутылочке «Русской» прямо в транспорте.

Рассказывает очевидец курьеза, он же автор видео, туляк Владимир Белкин:

Владимир Белкин

– Возвращались домой из Москвы в Тулу и вот были свидетелями такого комичного случая. Женщина, скорее всего, пила воду из бутылки, которая была из-под водки. Ну, это я так думаю. Но получилось очень даже забавно.

Суровые тульские женщины:

 


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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:30 +1
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