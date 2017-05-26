Видео дня: в Туле пенсионерка в маршрутке пьет «Русскую» и закусывает тульским пряником
Туляки сняли на видео женщину в годах, которая с аппетитом прикладывалась к бутылочке «Русской» прямо в транспорте.
Рассказывает очевидец курьеза, он же автор видео, туляк Владимир Белкин:
Владимир Белкин
– Возвращались домой из Москвы в Тулу и вот были свидетелями такого комичного случая. Женщина, скорее всего, пила воду из бутылки, которая была из-под водки. Ну, это я так думаю. Но получилось очень даже забавно.
Суровые тульские женщины:
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