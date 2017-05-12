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Тульская полиция просит опознать подозреваемого по видео
Кадр из видео.

Тульская полиция просит опознать подозреваемого по видео

УМВД по Тульской области разместили на своем сайте видеоролик, связанный с совершением преступления.

Сотрудники УМВД России по Тульской области разыскивают подозреваемого в совершении преступления.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о мужчине, изображенном на видео, обратиться в дежурную часть УМВД по телефону 32-22-49. Ваша информация может помочь в раскрытии противоправного деяния.

От редакции: узнать кого-то на предложенном видео – задача не из легких. С другой стороны, если мужчина действительно так выглядел, то увидев его однажды, забыть будет крайне сложно.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:26 +1
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