Тульская полиция просит опознать подозреваемого по видео

Кадр из видео.

Сотрудники УМВД России по Тульской области разыскивают подозреваемого в совершении преступления.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о мужчине, изображенном на видео, обратиться в дежурную часть УМВД по телефону 32-22-49. Ваша информация может помочь в раскрытии противоправного деяния.

От редакции: узнать кого-то на предложенном видео – задача не из легких. С другой стороны, если мужчина действительно так выглядел, то увидев его однажды, забыть будет крайне сложно.