В Ефремове пьяный водитель доказывал гаишникам, что ездил по городу за рулем патрульной машины

Кадр из видео.

7 октября в ходе рейда ГИБДД «Нетрезвый водитель» на территории Ефремова сотрудники ДПС остановили «Ладу Приору». Ни прав, ни паспорта у водителя при себе не оказалось. Проходить медосвидетельствование мужчина отказался, за что на него был составлен протокол по ст. 12.26 КоАП РФ.

Интересно, что водитель «забыл», в какой машине он ехал.

Мужчина утверждал сотрудникам ГИБДД, что разъезжал по городу за рулем патрульной машины.

Подробнее — в нашем видео.