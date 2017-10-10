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В Ефремове пьяный водитель доказывал гаишникам, что ездил по городу за рулем патрульной машины
Кадр из видео.

В Ефремове пьяный водитель доказывал гаишникам, что ездил по городу за рулем патрульной машины

Мужчина «забыл», на какой машине приехал.

7 октября в ходе рейда ГИБДД «Нетрезвый водитель» на территории Ефремова сотрудники ДПС остановили «Ладу Приору». Ни прав, ни паспорта у водителя при себе не оказалось. Проходить медосвидетельствование мужчина отказался, за что на него был составлен протокол по ст. 12.26 КоАП РФ.

Интересно, что водитель «забыл», в какой машине он ехал.

Мужчина утверждал сотрудникам ГИБДД, что разъезжал по городу за рулем патрульной машины.

Подробнее — в нашем видео.

сегодня, в 17:48 +1
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