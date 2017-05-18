«Корреспонденты хреновы»: в Туле дети снимают на видео конфликт с пенсионеркой

Женщина прогоняет с детской площадки всех, кто в ее доме не прописан. Дети не согласны.

Конфликт между жительницей многоэтажки по улице Кирова в Туле, по словам подростков, длится с тех пор, когда там по программе 2015 года установили губернаторскую детскую площадку. Большую, яркую, ну вы знаете.

Дом, во дворе которого площадка разместилась, немедленно обзавелся «охраной» в лице пожилой жительницы. По ее скромному мнению, гулять на детской площадке (да и вообще во всем дворе) могут лишь те, кто в этом доме живет (напомнило историю с билетами на «Спартак»).

Как только подростки появляются на площадке, женщина тут как тут: «Ну-ка марш отсюдова!», «А еще майку с Путиным надел, нахал бессовестный», «Быстро к сваму дому!», «Снимают они! Корреспонденты хреновы!».

Женщина сделала себе нашивку на куртке с надписью «Охрана» и регулярно вызывает полицию (инспекторов по делам несовершеннолетних) и обвиняет подростков то в поджоге беседки, то в порче еще какого-то имущества. Ребята божатся, что ничего не делали и вообще гуляют тут каждый день.

В полиции подтвердили, что вызовы действительно были. Но оснований для вмешательства правоохранителей не было и нет. И вообще нельзя закрепить за кем бы то ни было права пользования той или иной бесплатной детской площадкой.

А тем временем ребята продолжают озвучивать бабушке позиции российской Конституции и выкладывать видео на своем канале в youtube.

Наверняка во дворе вашего детства тоже была вредная соседка, бабушка? Как вы боролись за свои права на детскую площадку? Пишите в комментариях!