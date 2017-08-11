Автор видео – Евгения Борисова.
Видео дня: Тулячка помылась из шланга прямо на оживленной улице
В соцсетях видео выложили свидетели необычного процесса.
Сегодня в соцсетях появилось видео, как в районе улицы Кирова неизвестная женщина решила принять душ совсем уж необычным способом. Прохожие сняли, как она моется из шланга. По-видимому, вода при этом шла из уличного гидранта.
Обсуждение прохожих женщину ни в коем случае не смутило. Что это – жара или необычный ритуал? Предполагаем в комментариях!
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