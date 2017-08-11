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Видео дня: Тулячка помылась из шланга прямо на оживленной улице
Автор видео – Евгения Борисова.

Видео дня: Тулячка помылась из шланга прямо на оживленной улице

В соцсетях видео выложили свидетели необычного процесса.

Сегодня в соцсетях появилось видео, как в районе улицы Кирова неизвестная женщина решила принять душ совсем уж необычным способом. Прохожие сняли, как она моется из шланга. По-видимому, вода при этом шла из уличного гидранта.

Обсуждение прохожих женщину ни в коем случае не смутило. Что это – жара или необычный ритуал? Предполагаем в комментариях!

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:05 +10
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