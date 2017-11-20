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В Туле пьяная автоледи, протаранившая три автомобиля, расплакалась в машине ДПС
Фото: Вероника Страхова.

В Туле пьяная автоледи, протаранившая три автомобиля, расплакалась в машине ДПС

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

19 ноября в Туле в 21.30 возле дома № 2-б по ул. Циолковского 39-летняя женщина, управляя автомобилем «Мерседес», протаранила три припаркованных машины («Тойоту», «Дэу» и «Форд»), после чего опрокинулась.

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. На водителя составили административный материал по ст. 12.26 ч. 1 КоАП РФ.

госавтоинспекция

17, 18 и 19 ноября сотрудники ГИБДД выявили более 70 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 23 человека отказались «подышать в трубочку». На всех нарушителей составили административные материалы.

Также были выявлены два водителя, которых ранее привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Этим людям теперь грозит уголовная ответственность.

 

сегодня, в 14:32 0
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