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В Туле пьяная женщина устроила дебош во время рейда ГИБДД: видео
Кадр из видео.

В Туле пьяная женщина устроила дебош во время рейда ГИБДД: видео

В отношении жительницы Щёкино возбуждено уголовное дело.

Ранее Myslo писал, что 2 июня в Туле во время рейда «Тонировка», который проводили сотрудники ГИБДД, пьяная женщина устроила дебош.

- Сотрудник ДПС попытался сопроводить её в патрульный автомобиль, на что она ответила агрессивным поведением, начала хватать сотрудников полиции за форменную одежду, размахивать руками и ногами, нанося удары стражам порядка. Полицейскими было принято решение применить специальные средства «наручники».

На заднем сидении патрульного автомобиля женщина нанесла телесные повреждения сидевшему рядом сотруднику ГИБДД.

Она была доставлена в здание Управления МВД России по городу Туле. Находясь возле дежурной части, женщина пыталась разбить стекло, причинить телесные повреждения сотрудникам полиции, а также повредила имущество, — сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей). Подробности здесь.

В распоряжении Myslo оказалось видео этого инцидента.

сегодня, в 17:03 0
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