Талантливые каратисты живут в Щёкино

Мы пообщались с ребятами, которые с каждых соревнований возвращаются с медалями. В чем секрет их успеха?

В начале декабря юные спортсмены из Щёкино успешно выступили на Кубке мира по каратэ WKC. Ребята завоевали семь медалей, две из которых — золотые.

Корреспонденты Myslo отправились на тренировку к каратистам, чтобы своими глазами увидеть, как становятся чемпионами. Ребята занимаются в поселке Первомайский в школе №15. Несмотря на юный возраст, спортсмены понимают, что пришли сюда не просто как-то отвлечься от школы, у всех серьезные задачи — завоевать много медалей и стать чемпионами.

Несмотря на большую загруженность в спортивном клубе, каратисты успевают и хорошо учиться. Троечников среди них нет, двоечников тем более – все хорошисты или отличники. За этим строго следит тренер и по совместительству президент Федерации каратэ WKC Тульской области Вугар Ахмедов. Например, на днях один из спортсменов получил двойку по русскому языку. В качестве наказания сенсей не пустил юношу на тренировку, пока неудовлетворительная оценка не была исправлена.

Вугар Ахмедов — обладатель черного пояса по каратэ. Тренирует детей с 2005 года, тогда же он и основал в нашем регионе Федерацию WKC:

Вугар Ахмедов – Есть ребята, которые у меня занимаются больше десяти лет, у восьмерых из них черный пояс. Кстати, четверо уже тренируют детей, помогают мне. Бывали дни, когда у меня по пять человек было в группе. Это было морально тяжело, хотелось всё бросить. Но каратэ для меня — это не спорт, это часть жизни, определенное мышление, нежелание сдаваться.

На данный момент в Федерации занимаются 170 человек. Тренировки проходят в Щёкино (в школах № 1, 4, 7), в пос. Первомайский (школы № 15 и 16), а также в Туле (гимназия № 11 и 57-я школа). Помимо Вугара детей обучают еще два тренера — Галина Ким и Анастасия Бочкова.

Сейчас ребята занимаются по школам. Единого помещения у них нет. Но это их маленькая мечта — открытие центра боевых искусств.

– Может быть, когда-нибудь у нас появится спонсор. Очень хочется, чтобы у нас был свой спортзал. Я этот проект давно вынашиваю. Но пока нет средств, чтобы его построить. В идеале, дети там бы бесплатно занимались, — говорит Вугар.

Кстати, и сейчас тренировки в Федерации бесплатные. Есть родительский состав, который ежемесячно подсчитывает расходы и делит их на всех. К слову, спортсмены каждый раз испытывают финансовые трудности, когда едут на соревнования. Но стоять на месте они не намерены. Все ребята талантливы, им есть что показать на турнирах. И цель оправдывает средства, спортсмены каждый раз возвращаются с соревнований с медалями и кубками. В чем их секрет?

– Мне не стыдно признаться, что у меня как у тренера не хватило бы знаний и умений. Я занимался в секции, где каждый делал что умел. Но сейчас самоучкой никуда не пройдешь. Есть техника, методика, скорости! Я начал приглашать на тренировки мастеров спорта международного класса. Мы начали заниматься под их руководством. Среди приглашенных тренеров — Денис Клюев (шестикратный чемпион России, чемпион Европы), Николай Лысенко (подготовил трех чемпионов мира, профессиональный тренер, обладатель черного пояса 4-й дан). Они приезжают к нам каждые 2-3 месяца, контролируют тренировки. Я также езжу на международные семинары, — рассказывает Вугар.

Ребята набираются у старших товарищей опыта и знаний. Для них это серьезный стимул заниматься и получать награды. Кстати, мальчишки все разного возраста и с разными поясами, но это никак не мешает им тренироваться вместе.

Этот год для мальчишек был успешный. На Кубке мира в Минске ребята уверенно побороли своих соперников.

– Наша задача была — завоевать хотя бы одну медаль. Но мы выступили отлично, я даже не ожидал! Первые места взяли Максим Шевченко и Кирилл Сорокоумов. Кстати, Кирилл уже член сборной России в категории 8-9 лет. Максим Шевченко, Максим Демичев и Рома Савонов у нас объединены в команду. Они взяли второе место. Бронзу взял самый младший участник соревнований — шестилетний Егор Никитин, — рассказал нам тренер.

Восьмилетний Кирилл Сорокоумов два года занимается каратэ и у него уже зеленый пояс. А в следующем году претендует на синий.

Кирилл Сорокоумов – Самые главные соревнования для меня в этом году — это Кубок мира в Минске. Я завоевал две медали. Соперники были сильные – из Белоруссии, Казахстана. Но самый сильный — из Чувашии, он дрался за третье место. Я в будущем хочу стать олимпийским чемпионом.

15-летний Максим Шевченко обладатель черного пояса. Максим уже член юношеской сборной России. В феврале вместе с национальной командой поедет на чемпионат страны.

Максим Шевченко – Каратэ занимаюсь около 9,5 лет, меня папа привел в этот вид спорта. В жизни несколько раз пришлось применить приемчики — защищал девочек от хулиганов. Кубок мира — соревнования сложные, конкуренция была невероятная. Да, у меня черный пояс. Но я не собираюсь останавливаться, хочу побеждать! У меня есть кумир — Рафаэль Агаев. Чтобы стать чемпионом, как он, нужно очень много тренироваться. Главное, чтобы было желание.

Восьмилетний Андрей Ляхов уверен, что все его победы впереди. Андрей хочет завоевать много кубков и стать чемпионом. В следующем году собирается получить красный пояс.