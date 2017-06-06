На тульском стадионе орудует «банда» ворон

Фото Сергея Медведева

От наглых птиц страдают домашние любимцы туляков. Видео с места событий в редакцию MySLO прислал Сергей Медведев.

По словам автора видео, территорию стадиона «Арсенал» оккупировали вороны. Пернатые нападают на собак, которых выгуливают здесь местные жители.

Птицы устроили настоящую охоту на домашних любимцев – они кусают и царапают псов, и, оставаясь в безопасности, тут же отлетают на приличное расстояние.

Как и кому предстоит бороться с этой необычной напастью, пока неясно. Не исключено, что птицы могут быть переносчиками опасных инфекционных заболеваний, в том числе и бешенства.