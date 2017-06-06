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На тульском стадионе орудует «банда» ворон
Фото Сергея Медведева

На тульском стадионе орудует «банда» ворон

От наглых птиц страдают домашние любимцы туляков. Видео с места событий в редакцию MySLO прислал Сергей Медведев.

По словам автора видео, территорию стадиона «Арсенал» оккупировали вороны. Пернатые нападают на собак, которых выгуливают здесь местные жители.

Птицы устроили настоящую охоту на домашних любимцев – они кусают и царапают псов, и, оставаясь в безопасности, тут же отлетают на приличное расстояние.

Как и кому предстоит бороться с этой необычной напастью, пока неясно. Не исключено, что птицы могут быть переносчиками опасных инфекционных заболеваний, в том числе и бешенства. 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:42 +1
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