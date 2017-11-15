В Богородицке ребенок в ожидании зимы катается на грязевой горке

Скрин с видео.

Видео сомнительной, но очень веселой забавы выложили в интернет.

В социальной сети ВКонтакте пользователи потешаются над новым видеороликом.

Главный герой ролика, мальчик лет десяти, катается на грязевой горке. Видимо, зиму ждет с нетерпением! Все происходит в одном из дворов Богородицка на улице Победы.

Уж не знаем, как отнесутся родители мальчика к его забаве, но видео можно смотреть бесконечно. Оно действительно забавное. Насладитесь:

Автор видео – Андрей Тульский.

Комментарии под видео тоже хороши: