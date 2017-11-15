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В Богородицке ребенок в ожидании зимы катается на грязевой горке
Скрин с видео.

В Богородицке ребенок в ожидании зимы катается на грязевой горке

Видео сомнительной, но очень веселой забавы выложили в интернет.

В социальной сети ВКонтакте пользователи потешаются над новым видеороликом. 

Главный герой ролика, мальчик лет десяти, катается на грязевой горке. Видимо, зиму ждет с нетерпением! Все происходит в одном из дворов Богородицка на улице Победы.

Уж не знаем, как отнесутся родители мальчика к его забаве, но видео можно смотреть бесконечно. Оно действительно забавное. Насладитесь:

Автор видеоАндрей Тульский.

Комментарии под видео тоже хороши:

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:12 +9
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Место
БогородицкТульская область

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