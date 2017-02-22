В Туле спасатели «выпилили» вмерзшую в лед машину

После публикаций в СМИ чиновники Пролетарского округа узнали о проблеме и помогли владелице «ледяной Приоры». Тулячка будет писать претензию местной УК.

С конца января 2017 года во дворе новостройки на ул. Хворостухина, 33 стоял вмерзший в лед автомобиль. Под лед «Лада» уходила постепенно. То ли дело в коммунальной аварии, то ли в роднике, который течет неподалеку, – пока неизвестно.

Выглядело это все примерно так:

На днях машина, погруженная в лед по самые колеса, стала настоящим интернет-мемом.

Поговаривали, что хозяин авто в отъезде и не может забрать машину. Однако на деле вышло иначе: автомобилем владеет тулячка, которая просто не знала, как вырвать свою «Приору» из ледяного плена.

После публикации в СМИ, в том числе и на Myslo, чиновники Пролетарского района узнали и проблеме и решили помочь несчастной женщине достать вмерзший в лед автомобиль.

- Месяц назад мы поставили машину в этом месте и надолго уехали, - рассказала Myslo владелица автомобиля Ольга. - А когда вернулись - обнаружили, что автомобиль вмерз в лед. Мы обратились в управляющую компанию «Белый парус», которая обслуживает дом. Но там нам не помогли. Сказали, мол, нечего было тут ее ставить. Якобы все знают, что в этом месте текут ручьи и машина может замерзнуть. Мы этого не знали. Я намерена вызвать оценщика и написать претензию в УК: моя семья осталась без авто! А администрации и спасателям - большое спасибо за неравнодушие!