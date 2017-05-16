В Туле «танцующий вор» скрутил объектив с видеоглазка

На фото скриншот из видео.

А видеозапись-то осталась! Хозяйка квартиры просит читателей портала Myslo о помощи в поиске злодея.

В редакцию портала Myslo обратилась тулячка Лидия Николаевна Смирнова. На днях со входной двери ее квартиры на улице Чапаева некий молодой человек скрутил объектив видеоглазка.

При этом воришка кривлялся и приплясывал, возможно, думая, что видео не пишется. Но нет – довольно забавный видеоролик получится!

Молодой человек сперва постучал к соседу Лидии Николаевны и около минуты с ним говорил, а уж потом постучал в дверь с прельстившим его устройством.

Поскольку ему никто не открыл, молодой мужчина принялся выкручивать объектив из двери.

Видео-то, может, и забавное, но Лидии Смирновой не смешно: объективы для модели видеоглазка отдельно не купишь, придется менять весь аппарат. А это, на минуточку, около 20 тысяч рублей!

Лидия Смирнова вызывала на место кражи полицию, но, по ее словам, участковый ничем ей не помог. Она решила провести свое «расследование». Сосед женщины, который говорил с воришкой, поведал, мол, молодой человек представился ему инспектором пенсионного фонда банка ВТБ24.

В банке Лидии Николаевне тоже не помогли. Сказали, что филиала их пенсионного фонда в Туле нет, а инспекторов присылает им сторонняя фирма. Так что даже если похититель объектива и правда был инспектором ВТБ, его данными банк не располагает.

Розыски злоумышленника застопорились, а участковый, по словам женщины, перестал отвечать на звонки и отключил телефон.

Возможно, последний момент как-то связан с тем, что Лидия Николаевна разместила эту видеозапись в интернете, указав под ним номер участкового на случай, если кто-то узнает вора.

Но Лидия Николаевна не теряет надежды найти вредителя. Поэтому мы просим читателей портала поделиться с редакцией любой имеющейся информацией. Звоните по телефону 57-07-07 (доб. 216) или по электронной почте news@myslo.ru.

Если вы стали жертвой или свидетелем преступления и хотите, чтобы виновные понесли заслуженное наказание – звоните по «телефону доверия» областного УМВД: 32-22-85.