Большие и малые звёзды

Знаменитые музыканты выступят на одной сцене с молодыми начинающими исполнителями.

В программе фестиваля концерт, на котором выступят Дмитрий Илларионов (гитара), Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас), Вероника Кожухарова (саксофон), Сергей Руднев (гитара) и Владимир Троицкий (скрипка). Все желающие смогут пообщаться со звездами лично.

Также в программе выставка юных художников и угощение для всех гостей.

Вход свободный