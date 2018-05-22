Большие и малые звёзды
Знаменитые музыканты выступят на одной сцене с молодыми начинающими исполнителями.
В программе фестиваля концерт, на котором выступят Дмитрий Илларионов (гитара), Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас), Вероника Кожухарова (саксофон), Сергей Руднев (гитара) и Владимир Троицкий (скрипка). Все желающие смогут пообщаться со звездами лично.
Также в программе выставка юных художников и угощение для всех гостей.
Вход свободный
Где и когда?
Тула, село Хрущево, ул. Совхозная, 1
9 июня 2018, суббота
14:30