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Большие и малые звёзды

Большие и малые звёзды

Знаменитые музыканты выступят на одной сцене с молодыми начинающими исполнителями.

В программе фестиваля концерт, на котором выступят Дмитрий Илларионов (гитара), Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас), Вероника Кожухарова (саксофон), Сергей Руднев (гитара) и Владимир Троицкий (скрипка). Все желающие смогут пообщаться со звездами лично. 

Также в программе выставка юных художников и угощение для всех гостей.

Вход свободный

Где и когда?
Хрущёво, село
Тула, село Хрущево, ул. Совхозная, 1
9 июня 2018, суббота
14:30
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