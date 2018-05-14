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Тульский заиграй

Тульский заиграй

В фестивале примут участие мастера-игрушечники, гармонисты, плясуны, исполнители частушек, творческие семейные династии из Тульской области и более чем из двадцати регионов России!

В Тульском кремле раскинутся щедрые ярмарочные ряды мастеров-ремесленников, наполненные традиционными народными, национальными, современными, авторскими и развивающими рукотворными игрушками и изделиями из дерева, глины, текстиля и природных материалов.

 

26 мая на многочисленных игровых площадках, в течение всего фестивального дня, вы станете участниками народных игр, представленных национальными общественными организациями, проживающими в Туле и Тульской области, а также фольклорными ансамблями и клубами русской традиционной воинской культуры из соседних регионов.

На Соборной площади будут работать:

  • межрегиональная ярмарка игрушек «В каждой избушке свои игрушки;
  • мастер-классы: «Изготовление игрушек из различных материалов», «Игра на гармони и балалайке», «Традиционная народная пляска», которые проведут мастера, плясуны и музыканты из разных регионов России.
  • старинные русские аттракционы и забавы;
  • тематическая площадка национальных народных игр «Бояре, а мы к вам пришли»;
  • открытая киноплощадка ретро кинотеатра «Майский».

Также на фестивале пройдут конкурсы в следующих номинациях:

  • «Заиграй, моя игрушка!» - мастера традиционной глиняной игрушки; мастера русской традиционной деревянной игрушки; мастера традиционной текстильной куклы; мастера традиционной игрушки из природных материалов;
  • «Как гармошка заиграет, заиграет кровь ключом!» - народные исполнители на гармони, исполнители хореографического фольклора, плясуны - частушечники (2 исполнителя и гармонист), ориентированные на изучение, освоение и достоверное воссоздание народных хореографических традиций, сохраняющие этнографическую точность и стилевое своеобразие представляемых традиций различных регионов России;
  • «Дружная семья общим делом сильна!» - творческие семейные династии (мастера, исполнители музыкального и танцевального фольклора);
  • «Играй, играй, да дело знай!» - фольклорные ансамбли, изучающие песенно-игровой фольклор, практикующие народные игры;
  • «Вот она и заиграла, двадцать пять на двадцать пять!» - патриотические клубы и объединения, клубы традиционной воинской культуры, занимающиеся русскими боевыми искусствами, традиционной пляской.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
26 мая 2018, суббота
13:00
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