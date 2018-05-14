Тульский заиграй

В фестивале примут участие мастера-игрушечники, гармонисты, плясуны, исполнители частушек, творческие семейные династии из Тульской области и более чем из двадцати регионов России!



В Тульском кремле раскинутся щедрые ярмарочные ряды мастеров-ремесленников, наполненные традиционными народными, национальными, современными, авторскими и развивающими рукотворными игрушками и изделиями из дерева, глины, текстиля и природных материалов.

26 мая на многочисленных игровых площадках, в течение всего фестивального дня, вы станете участниками народных игр, представленных национальными общественными организациями, проживающими в Туле и Тульской области, а также фольклорными ансамблями и клубами русской традиционной воинской культуры из соседних регионов.

На Соборной площади будут работать:

межрегиональная ярмарка игрушек «В каждой избушке свои игрушки;

мастер-классы: «Изготовление игрушек из различных материалов», «Игра на гармони и балалайке», «Традиционная народная пляска», которые проведут мастера, плясуны и музыканты из разных регионов России.

старинные русские аттракционы и забавы;

тематическая площадка национальных народных игр «Бояре, а мы к вам пришли»;

открытая киноплощадка ретро кинотеатра «Майский».

Также на фестивале пройдут конкурсы в следующих номинациях:

«Заиграй, моя игрушка!» - мастера традиционной глиняной игрушки; мастера русской традиционной деревянной игрушки; мастера традиционной текстильной куклы; мастера традиционной игрушки из природных материалов;

«Как гармошка заиграет, заиграет кровь ключом!» - народные исполнители на гармони, исполнители хореографического фольклора, плясуны - частушечники (2 исполнителя и гармонист), ориентированные на изучение, освоение и достоверное воссоздание народных хореографических традиций, сохраняющие этнографическую точность и стилевое своеобразие представляемых традиций различных регионов России;

«Дружная семья общим делом сильна!» - творческие семейные династии (мастера, исполнители музыкального и танцевального фольклора);

«Играй, играй, да дело знай!» - фольклорные ансамбли, изучающие песенно-игровой фольклор, практикующие народные игры;

«Вот она и заиграла, двадцать пять на двадцать пять!» - патриотические клубы и объединения, клубы традиционной воинской культуры, занимающиеся русскими боевыми искусствами, традиционной пляской.

Вход свободный.