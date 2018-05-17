«Москва»-«Петушки»: рай, который для нас недосягаем

Фото Алексея Пирязева.

На сцене Тульского камерного драмтеатра прошла премьера спектакля по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Мощно, образно, завораживающе... Если вы, как и мы, любитель постмодернизма, вы просто обязаны это увидеть.

Немного о поэме. Ее главный герой – интеллектуальный алкоголик Веня Ерофеев. Читатель застает его в электричке, движущейся из Москвы в Петушки. Там, в Петушках, героя ждет любовница с трехлетним сыном.

В поезде Веня по своему обыкновению беспрерывно пьет всё, что содержит спирт, вступает с попутчиками в долгие пьяные беседы и пускается в длинные монологи об алкоголе, истории, философии, культуре и политике. Количество выпитого вскоре дает о себе знать: Веня погружается в мир грез, грань между реальностью и вымыслом стирается.

И вот мужчине кажется, что он стал предводителем революции в Петушкинском районе. Периодически просыпаясь, Веня видит странные галлюцинации вроде Сфинкса – существа без ног, хвоста и головы. Незваный гость задает Вене абсурдные с позиций здравого смысла, но с математической точки зрения правильно поставленные и имеющие однозначное решение загадки.

Например, подсчитать, сколько раз в год знаменитый ударник Алексей Стаханов ходил по малой и по большой нужде, если учесть, что он трезвым ходил два раза в день по малой нужде и один раз в два дня — по большой, а пьяным — четыре раза в день по малой и ни разу — по большой, и что у него 312 дней в году был запой.

Веня безуспешно пытается найти ответы. И Сфинкс говорит, что не пустит его в Петушки.

Окончательно проснувшись, Веня глядит в окно и понимает, что проспал свою станцию. Электричка уже побывала в Петушках и теперь движется обратно в Москву. На вокзале за Веней вдруг увязываются четверо неизвестных (не исключено, что это тоже галлюцинации героя). Они настигают Веню в одном из подъездов и вонзают ему шило в горло (сам автор поэмы в 1990 году умер от рака горла. – Прим. автора).

«Отец» Тульского камерного драматического театра Алексей Басов хотел поставить спектакль по этому произведению уже давно, но воплощать идею в жизнь начал только год назад. Он вместе с актерами внимательно изучал 120 страниц текста, обрабатывал их, выделял ключевые сцены, трудился над образами. Роль Вени сыграл сам.

И, знаете, кажется, что именно таким Ерофеев и задумывал своего героя – страстным, полным надежд, потерявшимся в этом многогранном и сложном мире.

– Текст и правда очень цепляющий, тема классная, – говорит Алексей Басов. – Это вовсе не про пьянку, это гораздо глубже – о спасении души человеческой. Мы пытались это показать и вытащить как можно больше тематических планов из произведения. Но это, наверное, так же невозможно, как полностью показать «Одиссею» Гомера на сцене. Слишком многое остается между строк, за гранью образности. Поэтому приходится останавливаться только на важных моментах, необходимых для понимания сюжета и личности героя. К сожалению, в пользу динамики отказались от одной из моих любимых сцен, в которой Веня рассказывает о своей любимой женщине. Ну и, если честно, это было сделано отчасти намеренно. Мне хотелось, чтобы зритель не представлял конкретную женщину, а создал для себя некий собирательный образ, милый сердцу каждого из нас. И пусть он будет недосягаем – точно так же, как Петушки – аллегория рая, в который все пытаются попасть, но в силу земных причин (сон, друзья, проблемы и т.д.) отдаляются от него.

Действующие лица и исполнители ролей:

Веня – Алексея Басов.

Ангелы – Елена Басова, Галина Филина.

Декабрист – Владислав Басов.

Черноусый – Олег Спиренков.

Официантка – Елена Басова.

Дарья – Елена Басова.

Вокал – Лариса Лексудеева.

Следующий спектакль «Москва-Петушки» пройдет 31 мая.