«Фестивальное лето»: какие события ждут туляков этим летом?

Завершился чемпионат по футболу, и следующие пару недель можно смело назвать фестивальными, т.к. на них приходится сразу несколько крупных музыкальных событий.

На некоторые из этих мероприятий можно приобрести билеты в Myslo-кассе или даже попасть на них бесплатно, приняв участие в розыгрыше в сообществах Myslo афиша и Myslo новости.

Полный список всех фестивалей лета также есть в этом обзоре.

Когда: 27-28 июля, пятница-суббота, 17.00

Где: клуб-отель «Велесов лес»

Цена: 500 р. на два дня – 800 р.

27-28 июля состоится знаменитый опен-эйр рок-музыки «Ветер свободы». На территории клуба отеля «Велесов лес» вас ждут два дня качественной музыки от лучших рок-коллективов Тулы и Москвы. На сцене выступят Монгол Шуудан, Ангел НеБес, ZNAKI, ПЛАКСЫ, AVA, Жамки, Антиматерия, Nagart, OFF, Радио Точка, Пепельный Свет и др. Также для всех гостей будет работать пляжная зона, кафе, палаточный лагерь, беседки с мангальной зоной (аренда), рыбалка. То есть всё, что необходимо для хорошего отдыха! Начало фестиваля в 17.00.

Когда: 3-5 августа, пятница-воскресенье, 17.00

Где: экопространство «Лесное озеро» (Богородицкий район)

Цена: 700 р. – детский, 1400 р. – взрослый

3-5 августа состоится фестиваль Холмоwood , который объединяет множество музыкальных направлений — от фолка и регги до экспериментального джаза и андеграундной электроники. Всего на трех музыкальных сценах выступят 40 групп и 20 DJ's и электронных проектов. Кроме качественной и разнообразной музыки гостей фестиваля ждут арт-объекты и инсталляции, живописные уголки голубых озёр, баня, спортивная и детская площадки, активный отдых и встреча с друзьями. Начало фестиваля – 3 августа в 17.00 в экопространстве «Лесное озеро» (Богородицкий район).

Когда: 3-5 августа, пятница-воскресенье, 14.00

Где: экопарк «Долина Ясного сокола»

Цена: 1200 р.





3−5 августа в экопарке «Долина Ясного сокола» пройдет Всероссийский этнофестиваль музыки «Белая сова». Гостей ждет три дня отдыха в атмосфере праздника, настоящей музыки, творчества и развития! На сцене выступят 50 этноколлективов, а гости смогут принять участие в более чем ста практиках, семинарах и мастер-классах по йоге, здоровому образу жизни и славянской культуре. Также вы увидите огненное шоу и костюмированные перформансы. Все гости соберутся в огромный хоровод мира. Начало праздника – 3 августа в 14.00.

Когда: 3-5 августа, пятница-воскресенье, 9.00 (выезд из Тулы 2 августа в 19.00)

Где: Большое Завидово, Тверская область

Цена: от 2200 до 12000 р., парковка – от 2200 р., палаточный лагерь – от 3000 р.





3-5 августа в тверской деревне Большое Завидово состоится крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом «НАШЕствие». Гостей ждут три дня музыки на двух сценах и более 80 коллективов. По традиции на фестивале выступают как легендарные, так и совсем молодые исполнители. В этом году к лайнапу присоединилась певица Гречка, которая недавно выступала на сцене «Октавы».

За 20 лет существования в программу фестиваля добавились театральные постановки, выступления лучших российских пилотажных групп, ЗАГС (для желающих на эти три дня сочетаться узами брака), спортивные соревнования и многие другие активности. И всё это на одной территории. Начало фестиваля – 3 августа, выезд автобуса из Тулы 2 августа в 19.00. Сбор возле танка на ост. «Педуниверситет». Подробности по тел. +7-915-681-54-26.

Когда: 28 июля, суббота, 23.00

Где: «Долина Х», Центр активного отдыха, Тула, Щекинское шоссе, остановка «Ивановские Дачи»

Цена: 300 р.



28 июля в центре активного отдыха «Долина Х» состоится пенная вечеринка, которую все так долго ждали. На вечеринку потребуется купальник и хорошее настроение. Можно не переживать из-за погодных условий – вечеринка состоится в любом случае. Строго 18+ с предъявлением документов.

12 ключей Когда: 28 июля, суббота, 11.00

Где: Веневский район, деревня Свиридово

Вход свободный.



28 июля состоится международный фестиваль фольклора и ремесел «12 ключей». Этот фестиваль стал живым источником возрождения народных традиций на веневской земле. Гостей ждут выступления народных ансамблей и фолк-рок-коллективов: группа АЛЕNA (Тула), ансамбль народного танца Hayordik (Армения) и др. На территории фестиваля весь день будут работать интерактивные площадки с казаками, гуслярами, ремесленными мастер-классами и каруселями. Торжественное открытие фестиваля состоится в 12.00. Фестиваль близнецов Когда: 29 июля, воскресенье, 12.00

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Вход свободный



Когда: 29 июля, воскресенье, 12.00Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. БелоусоваВход свободный 29 июля на эстраде парка им. П. П. Белоусова состоится ежегодный фестиваль двойняшек и тройняшек «Две капли». Этот праздник ежегодно собирает в парке самых похожих, но порою таких разных людей. Гостей ждут розыгрыши, мастер-классы и подарки. Также весь день будет работать ярмарка. Вход и регистрация с 11.00. Начало самого праздника в 12.00. День пряника Когда: 4 августа, суббота, 11.00

Где: Тула, кремль

Вход свободный. 4 августа на территории Тульского кремля пройдет День пряника. Посетители увидят парад пряников отечественных производителей и смогут их продегустировать. Также для гостей проведут мастер-классы по росписи пряников, веселые конкурсы и состязания, развлекательные аттракционы и народные игры. В 18.00 начнется концертная программа.



Весь день фестиваля будут работать выставка-ярмарка пряников и кондитерских изделий, летний кинотеатр под открытым небом, тульская чайная, фотозона с пряничными арт-объектами. Фестиваль «Среднерусская возвышенность», который проходит в туристическом центре «Золотой город», возобновил свою работу и снова приглашает на концерты российских и зарубежных звёзд. Среднерусская возвышенность: ВИА «Ариэль» Когда: 29 июля, воскресенье, 15.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 500 р. 29 июля в «Золотом городе» выступит рок-группа «Ариэль». В разное время группа работала в разных стилях, однако жанровой основой ансамбля всегда был русский вариант фолк-рока, подразумевавший обработку или стилизацию популярных русских народных песен. Нередко ансамбль исполняет песни а капелла или под аккомпанемент акустических инструментов. Услышать такое исполнение вживую вы сможете на концерте, начало в 15.00. Среднерусская возвышенность: Татьяна Буланова Когда: 28 июля, суббота, 19.00

Где: «Золотой город» туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 1000 р.

28 июля на площадке знаменитого фестиваля «Золотого города» выступит Татьяна Буланова. У певицы много наград и почетных званий: заслуженная артистка России, двукратная обладательница национальной российской премии «Овация». На финальном концерте « Песня года – 2003 » Татьяне вручили памятный приз имени К. И. Шульженко за вклад в развитие отечественной песни, подчеркнув тем самым всенародное признание и любовь к певице. Начало концерта в 20.00.

Среднерусская возвышенность: C.C. Catch Когда: 18 августа, суббота, 20.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 1000 р.

18 августа в туристическом центре «Золотой город» состоится концерт легенды европейского диско C.C. Catch. Её первый сингл, записанный в 1985 году, моментально стал хитом, а сама певица является частым гостем московских фестивалей ретро-музыки, проводимых радиостанциями «Ретро FM» «Авторадио», «Европа Плюс» и др. Начало концерта в 20.00.



Среднерусская возвышенность: Lou Bega Когда: 4 августа, суббота, 20.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 1000 р.

4 августа на сцене развлекательного комплекса «Золотой город» выступит немецкий музыкант, звезда 80-х Lou Bega. Он прославился благодаря своим хитам. Самый известный шлягер «Mambo No. 5» занимал верхние строчки мировых хит-парадов. В России исполнитель — желанный гость на фестивалях ретро-музыки. Начала концерта в 20.00.

Более подробное расписание мероприятий на эту неделю смотрите в традиционном обзоре «Выходные в Туле».