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Холмоwood

Холмоwood

Это фестиваль независимой музыки. Он объединяет тех, кто умеет наслаждаться творчеством и открытым общением вдали от городской суеты.

Музыкальная программа на трех музыкальных сценах объединяет множество направлений – от фолка и регги до экспериментального джаза и андеграундной электроники.Это настоящий музыкальный праздник свободы!

Line up: МАМА ЗИМА (Москва), КАРЕЛИЯ. Камерный оркестр (СПб), MOSSS (СПб), IKARUSHKA (Воронеж - Индия - Китай), КВАЛИЯ (Чебоксары), SHAMAN JUNGLE (Минск), МАРКО ПОЛО (Москва), NOID (Пертозаводск), ЧЕРТОПОЛОХ (Тула), АКУСТИЧЕСКИЕ БОТИНКИ (Москва) и др.

Всего на фестивале выступят 40 групп и 20 DJ's и электронных проектов.

Кроме качественной и разнооборазной музыки гостей фестиваля ждут:

  • арт объекты и инсталляции
  • замечательная природа, голубые озёра
  • баня, спортивная и детская площадки
  • активный отдых и встреча с друзьями

Стоимость: 700 - 1400 р.

Где и когда?
Лесное озеро, эко-пространство
3 августа 2018, пятница
17:00
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4 августа 2018, суббота
09:00
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