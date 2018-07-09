Это фестиваль независимой музыки. Он объединяет тех, кто умеет наслаждаться творчеством и открытым общением вдали от городской суеты.

Музыкальная программа на трех музыкальных сценах объединяет множество направлений – от фолка и регги до экспериментального джаза и андеграундной электроники.Это настоящий музыкальный праздник свободы!

Line up: МАМА ЗИМА (Москва), КАРЕЛИЯ. Камерный оркестр (СПб), MOSSS (СПб), IKARUSHKA (Воронеж - Индия - Китай), КВАЛИЯ (Чебоксары), SHAMAN JUNGLE (Минск), МАРКО ПОЛО (Москва), NOID (Пертозаводск), ЧЕРТОПОЛОХ (Тула), АКУСТИЧЕСКИЕ БОТИНКИ (Москва) и др.

Всего на фестивале выступят 40 групп и 20 DJ's и электронных проектов.

Кроме качественной и разнооборазной музыки гостей фестиваля ждут:

арт объекты и инсталляции

замечательная природа, голубые озёра

баня, спортивная и детская площадки

активный отдых и встреча с друзьями

Стоимость: 700 - 1400 р.