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Международный фестиваль военного кино им. Ю. Озерова

Международный фестиваль военного кино им. Ю. Озерова

С 21 по 25 мая Международный фестиваль военного кино им. Ю. Озерова пройдет в 16-й раз. В этом году произошло знаменательное событие в творческой жизни кинорежиссера Ю. Озерова— киноэпопее «Освобождение» исполняется 50 лет.

На фестивале будет представлено около 70 новых фильмов, которые пройдут на более чем 20 площадках Тулы и области: в кинотеатрах, вузах, школах, детских домах, суворовском и кадетском училищах. Показы фестиваля открывает фильм «Вера».

Гостей ждут творческие встречи с известными актерами и деятелями искусства.

Полная программа кинопоказов доступна здесь.

Вход на все кинопоказы и мероприятия фестиваля свободный.

Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
21 мая 2018, понедельник
18:00
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25 мая 2018, пятница
19:00
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