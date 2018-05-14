Международный фестиваль военного кино им. Ю. Озерова
С 21 по 25 мая Международный фестиваль военного кино им. Ю. Озерова пройдет в 16-й раз. В этом году произошло знаменательное событие в творческой жизни кинорежиссера Ю. Озерова— киноэпопее «Освобождение» исполняется 50 лет.
На фестивале будет представлено около 70 новых фильмов, которые пройдут на более чем 20 площадках Тулы и области: в кинотеатрах, вузах, школах, детских домах, суворовском и кадетском училищах. Показы фестиваля открывает фильм «Вера».
Гостей ждут творческие встречи с известными актерами и деятелями искусства.
Полная программа кинопоказов доступна здесь.
Вход на все кинопоказы и мероприятия фестиваля свободный.
Где и когда?
Тула, улица Демонстрации, 134
21 мая 2018, понедельник
18:00
25 мая 2018, пятница
19:00