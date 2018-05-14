С 21 по 25 мая Международный фестиваль военного кино им. Ю. Озерова пройдет в 16-й раз. В этом году произошло знаменательное событие в творческой жизни кинорежиссера Ю. Озерова— киноэпопее «Освобождение» исполняется 50 лет.

На фестивале будет представлено около 70 новых фильмов, которые пройдут на более чем 20 площадках Тулы и области: в кинотеатрах, вузах, школах, детских домах, суворовском и кадетском училищах. Показы фестиваля открывает фильм «Вера».

Гостей ждут творческие встречи с известными актерами и деятелями искусства.

Полная программа кинопоказов доступна здесь.

Вход на все кинопоказы и мероприятия фестиваля свободный.