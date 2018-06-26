Ветер свободы
27−28 июля состоится знаменитый опен-эйр рок-музыки «Ветер свободы». 2 дня качественной музыки от лучших рок-коллективов Тулы и Москвы.
Одним из принципиальных нововведений в этом году станет переход фестиваля на двухдневный режим! А это значит, что будет еще больше хорошей музыки, будут интересные яркие группы, новые хэдлайнеры и много хорошего летнего настроения.
Line up: Монгол Шуудан, Ангел НеБес, ZNAKI, ПЛАКСЫ, AVA, Жамки, Антиматерия, Nagart, OFF, Радио Точка, Пепельный Свет и др.
Также для всех гостей будет работать пляжная зона, кафе, палаточный лагерь, беседки с мангальной зоной (аренда), рыбалка. То есть всё, что необходимо для хорошего отдыха!
Стоимость: 500 р.
Где и когда?
Борщевка, Велесов лес, Ленинский район, село Барщёвка
27 июня 2018, среда
17:00
28 июня 2018, четверг
17:00