27−28 июля состоится знаменитый опен-эйр рок-музыки «Ветер свободы». 2 дня качественной музыки от лучших рок-коллективов Тулы и Москвы.

Одним из принципиальных нововведений в этом году станет переход фестиваля на двухдневный режим! А это значит, что будет еще больше хорошей музыки, будут интересные яркие группы, новые хэдлайнеры и много хорошего летнего настроения.



Line up: Монгол Шуудан, Ангел НеБес, ZNAKI, ПЛАКСЫ, AVA, Жамки, Антиматерия, Nagart, OFF, Радио Точка, Пепельный Свет и др.

Также для всех гостей будет работать пляжная зона, кафе, палаточный лагерь, беседки с мангальной зоной (аренда), рыбалка. То есть всё, что необходимо для хорошего отдыха!

Стоимость: 500 р.