Фестиваль авторской песни «Куликово поле»

Фестиваль пройдет на территории Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино уже в восемнадцатый раз. Он приурочен ко Дню памяти Дмитрия Донского, который отмечают 1 июня.

Каждый раз здесь собираются сотни авторов и исполнителей бардовской песни, творческие коллективы и клубы авторской песни из разных уголков нашей Родины.

Конкурс проводится в три тура. Жюри прослушает конкурсантов и отберет лучшие номера для исполнения на главной сцене. Во время вечернего концерта будут определены лауреаты и дипломанты песенного конкурса, которые примут участие в битве за Гран-при фестиваля.



В этом году в состав жюри войдут и выступят перед поклонниками авторской песни: Борис Щеглов, Михаил Башаков, Константин Тарабрин, Михаил Калинкин, Анатолий Багрицкий, Шухрат Хусаинов, Григорий Войнер, Сергей Канунников, Юлия Тузова, Борис Плотников, Елена Исаева и другие. Председатель жюри — Алексей Витаков.

Также в этом сезон впервые заработает вторая, малая сцена под названием «СторОжа», на которой смогут выступить все желающие без предварительного отбора.

Стоимость: 300 руб. — организационный сбор.