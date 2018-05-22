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Федотовская весна-2018

Федотовская весна-2018

Межрегиональный фестиваль самодеятельных театральных коллективов пройдет в 5-ый раз.

Место проведения выбрано не случайно. В Фёдоровке находилась усадьба, которая на протяжении многих лет принадлежала одной из ведущих актрис Малого театра 2 половины XIX века Гликерии Николаевне Федотовой.

В этом году фестиваль посвящен 155-й годовщине первого исполнения Г. Н. Федотовой роли Катерины в пьесе А. Н. Островского «Гроза» на сцене Малого театра и 172-летию со дня рождения актрисы.

На сцене выступят:

  • народный театр-студия «С Муравских высот» Архангельского центра культуры, досуга и библиотечного обслуживания
  • муниципальный домашний театр «У Гаши» (Богородицк)
  • театр-студия «Самоделкин» (Тула)
  • театральный коллектив «Маргаритка» Федоровской основной общеобразовательной школы им. Л. В. Виноградова, педагоги Тульского областного колледжа культуры и искусства и Ясногорской детской школы искусств им. М. П. Мусоргского.

Также в программе фестиваля мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

Вход свободный

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