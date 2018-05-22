Федотовская весна-2018
Межрегиональный фестиваль самодеятельных театральных коллективов пройдет в 5-ый раз.
Место проведения выбрано не случайно. В Фёдоровке находилась усадьба, которая на протяжении многих лет принадлежала одной из ведущих актрис Малого театра 2 половины XIX века Гликерии Николаевне Федотовой.
В этом году фестиваль посвящен 155-й годовщине первого исполнения
На сцене выступят:
- народный театр-студия «С Муравских высот» Архангельского центра культуры, досуга и библиотечного обслуживания
- муниципальный домашний театр «У Гаши» (Богородицк)
- театр-студия «Самоделкин» (Тула)
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театральный коллектив «Маргаритка» Федоровской основной общеобразовательной школы им.
Л. В. Виноградова, педагоги Тульского областного колледжа культуры и искусства и Ясногорской детской школы искусств им. М. П. Мусоргского.
Также в программе фестиваля мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.
Вход свободный
Где и когда?
26 мая 2018, суббота
11:00