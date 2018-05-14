Краски детства

Гостей ждет большая развлекательная программа с музыкальными и цирковыми номерами, мастер-классами и играми, а также конкурс на лучшую роспись маски из папье-маше.

Двухчасовая программа праздника включает:

мастер-классы по лепке из глины, флористике, изготовлению кукол-закруток и дерева счастья.

увлекательные конкурсы и игры, общение с артистами цирка.

студия по аквагриму.

В конце праздника в небо над импровизированной детской площадкой поднимется маска из воздушных шариков.

Одним из главных событий фестиваля станет конкурс на лучшую роспись игрушки ШАР-ПАПЬЕ — маски из папье-маше (они изготавливают из прессованной бумажной массы и собирают вручную; они экологичны и безопасны для детей).

Победители конкурса будут награждены специальными призами от спонсоров. Впрочем, призы достанутся не только победителям — никто из пришедших на праздник ребят не останется без подарка.



Справки по телефонам: +7 (4872) 47-35-80 , +7 (905) 622-82-35 .



Вход свободный, мастер-классы — 50 р.