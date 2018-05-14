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Краски детства

Краски детства

Гостей ждет большая развлекательная программа с музыкальными и цирковыми номерами, мастер-классами и играми, а также конкурс на лучшую роспись маски из папье-маше.

Двухчасовая программа праздника включает:

  • мастер-классы по лепке из глины, флористике, изготовлению кукол-закруток и дерева счастья.
  • увлекательные конкурсы и игры, общение с артистами цирка.
  • студия по аквагриму.

В конце праздника в небо над импровизированной детской площадкой поднимется маска из воздушных шариков.

Одним из главных событий фестиваля станет конкурс на лучшую роспись игрушки ШАР-ПАПЬЕ — маски из папье-маше (они изготавливают из прессованной бумажной массы и собирают вручную; они экологичны и безопасны для детей).

Победители конкурса будут награждены специальными призами от спонсоров. Впрочем, призы достанутся не только победителям — никто из пришедших на праздник ребят не останется без подарка.

Справки по телефонам: +7 (4872) 47-35-80, +7 (905) 622-82-35.


Вход свободный, мастер-классы — 50 р.

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