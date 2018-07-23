Прежде всего, «НАШЕСТВИЕ» — это парад музыки вне форматов и рамок. Гостей ждут три дня музыки на двух сценах и более 80 коллективов. По традиции на фестивале выступают как легендарные, так и совсем молодые исполнители.

За 20 лет существования в программу фестиваля добавились театральные постановки, выступления лучших российских пилотажных групп, ЗАГС, спортивные соревнования и многие другие активности. И всё это на одной территории. Карта фестиваля Line up Главная сцена: Сплин, Ленинград, 25/17, Алиса, Кукрыниксы, Пикник, Ночные Снайперы, АРИЯ, Порнофильмы, КняZz, LOUNA, Секрет, Мельница, Вадим Самойлов, СерьГа, НАИВ, Ундервуд, Animal ДжаZ, СЛОТ, Ногу Свело!, АнимациЯ, Калинов мост, NOIZE MC и оркестр русских народных инструментов Белгородской филармонии, The Hatters, 7Б, Александр Ф.Скляр и Ва-БанкЪ, Северный Флот, Аффинаж, Mgzavrebi, Zdob si Zdub, Джанго, Конец фильма, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Uma2RmaН и многие другие.



НАШЕ 2.0: Глеб Самойлов & The MATRIXX, Tequilajazzz, Найк Борзов, Нейромонах Феофан, НУКИ, План Ломоносова, Мегаполис, Эпидемия, Кирпичи, Mordor, F.P.G, Anacondaz, Jane Air, Stigmata, Пошлая Молли, Операция Пластилин, Элизиум, Гречка, Инкогнито, Сансара, Good Times, Distemper, Casual, Ключи, Громыка, Тролль Гнёт Ель, Jack Action, Отава Ё, 7раса, Йорш, 7000$, LaScala, Голос Омерики, Ангел НеБес, Биртман, Монеточка, Нервы, Aspen, Dругой Ветер, Kirov, Radio Tapok, The Meantraitors, Команда БАГ, МодеМ, ОLЕГ, ТАйМСКВЕР, Черный Вторник и многие другие

Как добраться

В Туле работает официальный автобусный тур на фестиваль, справки тел. +79156815426. Выезд из Тулы 2 августа в 19-00. Сбор возле танка на ост. «Педуниверситет». Подробности в официальном сообществе Вконтакте.

Стоимость: от 2200 до 12000 р., парковка - от 2200 р., палаточный лагерь - от 3000 р.