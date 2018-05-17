Выходные в Туле: 18-20 мая

Кроме Всероссийской акции «Ночь музеев» на эти выходные выпало открытие фестивального сезона. Как не потеряться в водовороте событий читайте в обзоре.

Большинство мероприятий этих выходных пройдут на свежем воздухе. Одеваемся теплее и выбираем занятие по душе из нашего обзора. Все остальные события доступны на Myslo/Афиша

Концерты

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

19 мая, суббота 19:00

Цена: 1000 р.



В субботу на сцене М2 выступят одни из лидеров отечественной тяжелой сцены группа Stigmata . Музыканты объездили с выступлениями едва ли не все города России и СНГ, а также открывали своим сетом концерты Slipknot, Killswitch Engage, Ozzy Osbourne, Caliban и Bullet For My Valentine. На тульской сцене группа презентует свой новый альбом.

Золотой Город, туристический центр

село Петропавловское, улица Степная, 19

19 мая, суббота 19:00

Цена: 1000р.

Концерт Дмитрия Маликова открывает новый сезон фестиваля «Среднерусская возвышенность». Зрители услышат любимые хиты, также артист исполнить новую песню, которую подготовил специально для гостей фестиваля. Покупка билета на концерт дает право находиться на территории фестиваля до 9:00 следующего дня. На территории МТЦ «Золотой город» будут работать интерактивные зоны с командами профессиональных аниматоров из столицы, прокат велосипедов, зоны кафе.

Ирландец, паб

Тула, улица Вильямса, 14

20 мая, воскресенье 20:00

Цена: 300 р.

В воскресенье на сцене M2 выступит итальянская пост-хардкор группа Deaf Autumn. В рамках большого концертного тура по России группа презентует свой альбом The Shape. Все композиции группа исполнит в режиме живого звука.

Золотой Город, туристический центр

село Петропавловское, улица Степная, 19

20 мая, воскресенье 15:00

Цена: 500 р.

В воскресенье на сцене фестивальной площадки «Среднерусская возвышенность» состоится концерт одного из самых востребованных советских ансамблей ВИА Лейся Песня. Их виниловые пластинки расходились по СССР тиражом более 3-х миллионов экземпляров, а песни напевал почти каждый советский человек. Теперь они выступят и у нас.

Вечеринки

Мёд, культурно-развлекательный комплекс

Тула, улица Чапаева, 51

19 мая, суббота 21:00

Цена: от 150 р., девушкам вход свободный до 23:00

В субботу клуб Мёд приглашает на пикник. Вас ждут шашлычки, огурчики, помидорчики, лучшая музыка и море эмоций!

Типография

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

18 мая, пятница 22:00

Цена: 300р.





В пятницу в Типографии состоится мощная хаус-вечеринка в лучших традициям европейских клубов. На сцене играет берлинский семейный дуэт Quadrakey и команда музыкального проекта Our Gentle House.

Юмор

Типография

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

19 мая, суббота 18:30

Вход свободный

В типографии состоится очередная стенд ап вечеринка. На сцене опытные и начинающие комики Тулы покажут свой самый качественный материал. Желающие выступить должны пройти регистрацию.

Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

20 мая, воскресенье 19:00

Цена: от 1500 р.

В воскресенье на сцене Филармонии выступит живой классик эстрадного жанра Михаил Жванецкий. В программу войдут лучшие произведения автора, а также новые работы, наполненные тем самым неподражаемым юмором.

Спорт

Арсенал, центральный стадион

Тула, проспект Ленина, 87

19 мая, суббота 08:30

Likerka Loft

Тула, пр. Ленина, 85

20 мая, воскресенье 10:00

Вход свободный

В преддверие Чемпионата мира 2018 в России в субботу пройдет Всероссийский фестиваль «День массового футбола». Матчи состоятся среди нескольких возрастных групп: мужчины/женщины, дети, ветераны.

Во второй день фестиваля пройдут турниры по интерактивному футболу FIFA 2018. Для участия необходимо пройти регистрацию.

Всех участников мероприятия ожидает интересная развлекательная программа: мастер-классы игроков тульского «Арсенала», кухня на свежем воздухе, конкурсы, подарки.



Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

20 мая, воскресенье 10:00

Вход свободный, предварительная регистрация для участия.

В воскресенье состоится весенний велопарад. Участники проедут по улице Дм. Ульянова, ул. Мосина, тульской набережной, ул. Пирогова. Финиш состоится в 12:00 на Тульском Центральном стадион «Арсенал».

По окончании парада в Likerka Loft пройдет праздничная программа. Состоятся выступления танцевальных коллективов, для всех желающих будут организованы конкурсы и викторины.

Сотрудники ГИБДД в игровой форме проверят знания правил дорожного движения и научат безопасности на дорогах.

Фестивали

Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино

село Монастырщино, Тульская область

19 мая, суббота 10:00

Вход свободный.





В субботу проходит фестиваль народных традиций «Былина». На фестивале предусмотрены развлечения для всей семьи. В программе: мастер-классы, катание на лошадях, дегустация меда из одуванчиков, стрельба из лука, народные танцы.

Грумант, парк-отель

деревня Грумант, Симферопольское шоссе, 201 км

20 мая, воскресенье 11:00

Вход свободный

Некоммерческая организация «Маленькая страна — Мы есть!» приглашает на открытый фестиваль по конному спорту для лиц с ограниченными возможностями здоровья всех категорий. Фестиваль проводится в 9-й раз, в соревнованиях примут участие 24 спортсмена.

Театр

Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)

Тула, улица Демонстрации, 134

19 мая, суббота 19:00

Цена: от 800 р.

В субботу состоится комедийно-драматический спектакль в исполнении любимых актеров сериала «Сваты». В центре сюжета история двух подруг , которые полностью противоположны друг другу. Одна – успешная бизнесвумен, другая - скромный педагог. Одна из подруг рассталась с мужем и вновь пытается найти любовь, другая отчаянно пытается ей помочь, пригласив в гости … мужчину по вызову, который подрабатывает стрижкой собак.

Городской концертный зал

Тула, улица Советская, 2

20 мая, воскресенье 16:00

Цена: 800 р.

В воскресенье состоится музыкальный шоу-спектакль ростовых кукол «МИМИмишки» по мотивам анимационного мультсериала. Добрый, позитивный, смешной, интерактивный, музыкальный спектакль, в котором Ваши дети примут участие, будут петь и танцевать, играть, отгадывать загадки, помогать и переживать за любимых героев, научатся чему-то новому, узнают много интересного и полезного от Ми-ми-мишек. Отличная игра актёров, настоящие реалистичные куклы Ми-ми-мишки, декорации, звуковые и световые спецэффекты. На данный момент это единственный лицензионный спектакль по мотивам мультсериала.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кинотеатрах начался показ второй части о приключениях мутанта-убийцы из комиксов Marvel. Выжив после смертоносной атаки быков, герой потерял вкусовое обоняние. Уэйду предстоит сразиться с ниндзя, якудзой и стаей сексуально агрессивных собачек, в то время как он объедет весь Земной шар и поймет важность семьи, дружбы и вкуса — а заодно обнаружит новую тягу к приключениям.

Цена: от 120 р.

В кинотеатрах начался фильм, название которого вызвало в сети бурю обсуждений. В центре сюжета любовная связь одной официантки, которая крутит роман сразу с двумя наемными убийцами. Оба получают от своих боссов чрезвычайно сложное задание. Фильм окунет вас в опасный мир английского криминала

Цена: от 120 р.

В кинотеатрах выходит детский анимационный мультфильм о приключениях пчелки Майи. По приказу Императрицы пчелка и ее улей должны будут отдать половину своего урожая. Чтобы сохранить весь мед и получить императорскую милость Майе и ее команде нужно одержать победу в спортивных состязаниях «Медовые игры». Им предстоит сразиться с соперниками, которые готовы на все ради победы.

Цена: от 120 р.