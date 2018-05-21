16 и 17 июня состоится Всероссийский фестиваль красок. Гостей ждет десять часов танцевальной музыки от главных диджеев и кавер-групп города, розыгрыши подарков, зона творчества и развлечений. Краску можно купить в сквере на Набережной по цене 150 р. за пакет. Приносить краску с собой запрещено из соображений безопасности.



Гостей фестиваля ждут:

тонны натуральной яркой краски

зона развлечений и фудкорт с едой и напитками на любой вкус

лучшие диджеи и кавер-группы города

тысячи кадров от профессиональных фотографов и видеооператоров

Вход свободный