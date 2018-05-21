Всероссийский фестиваль красок
16 и 17 июня состоится Всероссийский фестиваль красок. Гостей ждет десять часов танцевальной музыки от главных диджеев и кавер-групп города, розыгрыши подарков, зона творчества и развлечений. Краску можно купить в сквере на Набережной по цене 150 р. за пакет. Приносить краску с собой запрещено из соображений безопасности.
Гостей фестиваля ждут:
- тонны натуральной яркой краски
- зона развлечений и фудкорт с едой и напитками на любой вкус
- лучшие диджеи и кавер-группы города
- тысячи кадров от профессиональных фотографов и видеооператоров
Вход свободный
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 215
16 июня 2018, суббота
14:00
17 июня 2018, воскресенье
14:00