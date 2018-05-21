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Всероссийский фестиваль красок

Всероссийский фестиваль красок

16 и 17 июня состоится Всероссийский фестиваль красок. Гостей ждет десять часов танцевальной музыки от главных диджеев и кавер-групп города, розыгрыши подарков, зона творчества и развлечений. Краску можно купить в сквере на Набережной по цене 150 р. за пакет. Приносить краску с собой запрещено из соображений безопасности.

Гостей фестиваля ждут:

  • тонны натуральной яркой краски
  • зона развлечений и фудкорт с едой и напитками на любой вкус
  • лучшие диджеи и кавер-группы города
  • тысячи кадров от профессиональных фотографов и видеооператоров

Вход свободный

Где и когда?
Selgros Cash & Carry, торговый центр
Тула, улица Октябрьская, 215
16 июня 2018, суббота
14:00
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17 июня 2018, воскресенье
14:00
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