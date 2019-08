Tula House Jam и мастер-класс Алексея Летучего

В «Типографии» и танцевальной школе BM1 пройдет легендарная вечеринка для любителей хаус музыки и тульских танцоров.

Гостей ждут танцевальные баттлы и музыка в стиле хаус. Семь самых талантливых тульских танцоров сразятся в танцевальных баттлах, в которых будут по очереди импровизировать на одном танцполе.

Главным событием вечера станет двухчасовой мастер-класс от победителя проекта «Танцы» Алексея Летучего.

Полная программа

Школа танцев BM1

17.00 — 19.00 | Мастер-класс по импровизации от Алексея Летучего. Регистрация по ссылке.

«Типография»

19.30 — 20.00 Открытие Tula House Jam

20.00 — 20.40 Beg 1×1 (до 2-х лет) / All styles battle под house (без отбора)

Регистрация

20.40 — 20.50 Выступления

20.50 — 21.20 Jam, отбор Pro / All styles. Регистрация на месте

21.20 — 22.00 Pro 7tosmoke / All styles battle под house

22.00 Завершение мероприятия

Стоимость: