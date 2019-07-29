Tula House Jam и мастер-класс Алексея Летучего
В «Типографии» и танцевальной школе BM1 пройдет легендарная вечеринка для любителей хаус музыки и тульских танцоров.
Гостей ждут танцевальные баттлы и музыка в стиле хаус. Семь самых талантливых тульских танцоров сразятся в танцевальных баттлах, в которых будут по очереди импровизировать на одном танцполе.
Главным событием вечера станет двухчасовой мастер-класс от победителя проекта «Танцы» Алексея Летучего.
Школа танцев BM1
17.00 — 19.00 | Мастер-класс по импровизации от Алексея Летучего. Регистрация по ссылке.
«Типография»
19.30 — 20.00 Открытие Tula House Jam
20.00 — 20.40 Beg 1×1 (до 2-х лет) / All styles battle под house (без отбора)
Регистрация
20.40 — 20.50 Выступления
20.50 — 21.20 Jam, отбор Pro / All styles. Регистрация на месте
21.20 — 22.00 Pro 7tosmoke / All styles battle под house
22.00 Завершение мероприятия
Стоимость:
- 2-х часовой мастер-класс Aleksey Fly: 500 р. — для приезжих из других регионов; 500 р.(с одного) — для групп от 10 и) более человек с коллектива; 800 р. — стандартная цена до 3 августа включительно; 1000 р. — в день мероприятия
- Вход / Участие на Tula House Jam: Вход свободный — для лиц оплативших МК или купивших футболку Tula House Jam — 200 р.