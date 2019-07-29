афиша
афиша
Регистрация
Tula House Jam и мастер-класс Алексея Летучего

Tula House Jam и мастер-класс Алексея Летучего

В «Типографии» и танцевальной школе BM1 пройдет легендарная вечеринка для любителей хаус музыки и тульских танцоров.

Гостей ждут танцевальные баттлы и музыка в стиле хаус. Семь самых талантливых тульских танцоров сразятся в танцевальных баттлах, в которых будут по очереди импровизировать на одном танцполе.

Главным событием вечера станет двухчасовой мастер-класс от победителя проекта «Танцы» Алексея Летучего.

Полная программа

Школа танцев BM1

17.00 — 19.00 | Мастер-класс по импровизации от Алексея Летучего. Регистрация по ссылке.

«Типография»

19.30 — 20.00 Открытие Tula House Jam
20.00 — 20.40 Beg 1×1 (до 2-х лет) / All styles battle под house (без отбора)
Регистрация
20.40 — 20.50 Выступления
20.50 — 21.20 Jam, отбор Pro / All styles. Регистрация на месте
21.20 — 22.00 Pro 7tosmoke / All styles battle под house
22.00 Завершение мероприятия

Стоимость:

  • 2-х часовой мастер-класс Aleksey Fly: 500 р. — для приезжих из других регионов; 500 р.(с одного) — для групп от 10 и) более человек с коллектива; 800 р. — стандартная цена до 3 августа включительно; 1000 р. — в день мероприятия
  • Вход / Участие на Tula House Jam: Вход свободный — для лиц оплативших МК или купивших футболку Tula House Jam — 200 р.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 августа 2019, воскресенье
19:30
 В календарь
 В календарь
BM1 Dance Home
Тула, ул. Каминского, ул. 24-в
4 августа 2019, воскресенье
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.