Душевная музыка редко работает по принципу punch in the face. The Punchers представляют именно эту нишу в мире реггей, говоря за себя не только названием, но и стилем с подачей. Панк-эстетика и первобытная энергетика звуков reggae & ska образца 1969 года — грубо, мощно и в то же время изящно.



Продолжение резвого оллнайтера обеспечивается диджеями Soulful Sounds и по вайбам отсылает к индустриальной Англии 60-х.

Стоимость: 400 р.