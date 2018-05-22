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The Punchers

The Punchers

Душевная музыка редко работает по принципу punch in the face. The Punchers представляют именно эту нишу в мире реггей, говоря за себя не только названием, но и стилем с подачей. Панк-эстетика и первобытная энергетика звуков reggae & ska образца 1969 года — грубо, мощно и в то же время изящно.

Продолжение резвого оллнайтера обеспечивается диджеями Soulful Sounds и по вайбам отсылает к индустриальной Англии 60-х.

Стоимость: 400 р.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 мая 2018, пятница
21:00
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