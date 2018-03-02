Флирт вечеринка

Если вы хотите знакомиться, общаться, танцевать, настроиться на 8 марта, да и просто весело отметить наступление долгожданной весны — это событие как раз для вас!



Гостей ждут шоу-программа с забавными конкурсами, розыгрышами, романтическими мелодиями. И, конечно, приятные, позитивные люди. Приглашаем прекрасных женщин и галантных мужчин присоединиться к этой вечеринке! Не упустите классную возможность провести время с изюминкой в «Ёлочке»!



Создавать флирт-атмосферу на этой встрече для вас будет профессиональный ведущий, музыкант и вокалист Сергей Рахманов.

Забронировать место на флирт-вечеринку необходимо заранее, крайний срок — 4 марта, 14:00.

Стоимость: 850Р., разрешено приносить с собой любые напитки.