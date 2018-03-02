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Флирт вечеринка

Флирт вечеринка

Если вы хотите знакомиться, общаться, танцевать, настроиться на 8 марта, да и просто весело отметить наступление долгожданной весны — это событие как раз для вас!

Гостей ждут шоу-программа с забавными конкурсами, розыгрышами, романтическими мелодиями. И, конечно, приятные, позитивные люди. Приглашаем прекрасных женщин и галантных мужчин присоединиться к этой вечеринке! Не упустите классную возможность провести время с изюминкой в «Ёлочке»!

Создавать флирт-атмосферу на этой встрече для вас будет профессиональный ведущий, музыкант и вокалист Сергей Рахманов.

Забронировать место на флирт-вечеринку необходимо заранее, крайний срок — 4 марта, 14:00.

Стоимость: 850Р., разрешено приносить с собой любые напитки.

Где и когда?
Ёлочка, кафе
Тула, ул. Первомайская, 13-а
4 марта 2018, воскресенье
17:00
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