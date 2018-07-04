Лауреат «Золотой маски» Семён Александровский в поисках героев нашего времени убедился, что это, в первую очередь, люди из мира бизнеса и технологий. «Топливо» — честная, искренняя, местами смешная и очень вдохновляющая история миллионера Давида Яна и компании ABBYY.





Главный герой моноспектакля — реальный человек, IT-предприниматель Давид Ян; текст основан на глубинных интервью драматурга Евгения Казачкова с героем. Хотя режиссер Семен Александровский занимается передовым экспериментальным театром, в этот раз у него получился объект театрального искусства для максимально широкой публики. По сути, «Топливо» — это документальный стендап про отношения с родителями и выбор профессии, «дело жизни» и технологии будущего.





Документальная пьеса Евгения Казачкова написана на основе многочасовых бесед с самим Яном, единственным персонажем «Топлива». Вербатим открывает театру возможность сфокусироваться на внутреннем мире человека, на драматургии его жизни. Ян в формате лекции рассказывает о поступлении в физтех, об авантюре с первым электронным словарем, о том, как жизнь профессиональная стала параллельна личной. На выходе получается история о поиске смысла жизни, о жажде бессмертия, о том, как изменить мир к лучшему. Фрагменты флешмобов, инициированных Яном, вкраплены в ткань повествования: флешмоб как иррациональное действие, направленное на деформацию привычной реальности, зарифмован с темой решающих выборов. Максим Фомин, играющий Яна, обращается к зрителям, но иногда к своей копии, оживающей на экране. Образ Яна двоится, троится, иллюстрируя не только сложность человеческой натуры, но и возможности интеллекта, меняющего сознание с помощью технологий.





Спектакль — участник престижных российских и международных фестивалей



Маска Плюс и Russian Case российской национальной театральной премии «Золотая маска» (Москва), фестиваля современной драмы Драмы новый код (Красноярск), фестиваля Тара-ра-бумбия (Благоевград), фестиваля-лаборатории Недрама (София), High Fest (Ереван), Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ» (Минск), Фестиваля Russischer Theaterfrühling (Актуальный российский театр) (Берлин), Международного Фестиваля исполнительских искусств «Откровение» (Алма-Ата).



Стоимость: 500 р.

