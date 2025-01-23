В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

В четверг, 23 января, в 22.04, на территории Тульской области была опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны. Телефоны экстренных служб: 01, 101, 112.
Администрация Тулы опубликовала памятку о том, как действовать в случае угрозы атаки беспилотников.
Об этом сообщает министерство региональной безопасности.
В четверг, 23 января, в 22.04, на территории Тульской области была опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны. Телефоны экстренных служб: 01, 101, 112.
Администрация Тулы опубликовала памятку о том, как действовать в случае угрозы атаки беспилотников.
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