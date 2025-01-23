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Помещение тульского приюта «Любимец» арестовано: приставы пояснили, почему так вышло и что надо делать теперь
Фото из архива Myslo.

Помещение тульского приюта «Любимец» арестовано: приставы пояснили, почему так вышло и что надо делать теперь

Арест наложен из-за долгов по уплате налогов.

Постановление о наложении ареста на помещение, в котором располагается приют «Любимец», судебные приставы вынесли еще 16 декабря. В письме говорится, что мера обеспечительная — в связи с наличием долга по уплате налогов в размере почти 702 тыс. рублей.

О получении «письма счастья» от ФССП администрация приюта рассказала в своей группе в соцсети «ВКонтакте» 21 января:

«Несмотря на то, что долг по пени (задолженности по основному долгу нет) уменьшен вдвое и на данный момент составляет 470 тысяч 900 рублей (суммы в письме указаны давно устаревшие), постановлением приставов на здание „Любимца“ сегодня был наложен арест. Мы предложили арестовать также всех животных, на что получили ответ: „Мы люди подчинённые, что нам говорят, то и делаем…“ Интересно, мы единственные в Туле, кто должен налоговой чуть более 400 тысяч рублей? Деньги с расчетного счета и так напрямую идут на погашение задолженности. И она уменьшается. Но этого мало… Сегодня нами подготовлены письма с требованием отменить данное постановление». 

Обеспечительные меры приняты приставами в связи с наличием у них исполнительного производства, возникшего после вынесения судом решения. Оно обязывает ООО «Май» (приют «Любимец») погасить долг по налогам в размере 701,7 тыс. рублей.

Руководитель тульского межрегионального отдела ФССП России Жанна Булгакова пояснила, что инициатором принудительного исполнения решения суда стала налоговая служба. От ее имени было направлено заявление о применении мер принудительного исполнения в отношении должника. В связи с этим и был наложен арест на имущество приюта для животных.

— Для снятия ограничений по счетам и имуществу руководству приюта необходимо обратиться в налоговую с просьбой предоставить отсрочку или рассрочку о платежам, — пояснила Жанна Булгакова. — Мы не можем не исполнять требований истца, нас это обязывает делать закон. На данный момент нет ограничений по пользованию имуществом, арест предполагает лишь запрет регистрационных действий.

Но надо понимать, что если в ближайшее время не будет решен вопрос по уплате долга, после оценки стоимости арестованного имущества оно будет выставлено на торги.

Мы все прекрасно понимаем ситуацию, сами периодические помогаем этому приюту. Но требование закона по исполнению решения суда этого не отменяет, поэтому мы советуем руководству приюта обратиться в налоговые органы для решения данного вопроса.

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Автор:
сегодня, в 13:59 +2
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Место
ТулаТульская область

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