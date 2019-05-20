Чемпионат и Первенство области среди юношей и девушек
На манеже стадиона «Арсенал» состоится Чемпионат и Первенство Тульской области по легкой атлетике. В соревнованиях примут участие юноши и девушки в возрасте 12−15 лет.
В программе соревнований:
- забеги на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м,
- бег с барьерами девушки — 100 м, юноши — 110 м
- прыжки в длину и высоту
- толкание ядра
- эстафетный бег среди 4*100 м
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Ленина пр-т, д.87
21 мая 2019, вторник
15:00
22 мая 2019, среда
15:00