афиша
афиша
Регистрация
Чемпионат и Первенство области среди юношей и девушек

Чемпионат и Первенство области среди юношей и девушек

На манеже стадиона «Арсенал» состоится Чемпионат и Первенство Тульской области по легкой атлетике. В соревнованиях примут участие юноши и девушки в возрасте 12−15 лет.

В программе соревнований:

  • забеги на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м,
  • бег с барьерами девушки — 100 м, юноши — 110 м
  • прыжки в длину и высоту
  • толкание ядра
  • эстафетный бег среди 4*100 м

Вход свободный.

Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула, Ленина пр-т, д.87
21 мая 2019, вторник
15:00
 В календарь
 В календарь
22 мая 2019, среда
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.