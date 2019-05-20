Чемпионат и Первенство области среди юношей и девушек

На манеже стадиона «Арсенал» состоится Чемпионат и Первенство Тульской области по легкой атлетике. В соревнованиях примут участие юноши и девушки в возрасте 12−15 лет.

В программе соревнований:

забеги на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м,

бег с барьерами девушки — 100 м, юноши — 110 м

прыжки в длину и высоту

толкание ядра

эстафетный бег среди 4*100 м

Вход свободный.