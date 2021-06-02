Большой велопарад
12 июня в Туле состоится большой велопарад. Участники проедут 10 километров по маршруту от ЦПКиО им. Белоусова до Казанской набережной. Сбор велолюбителей у центральной сцены парка в 9.30, старт — в 10.00.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
12 июня 2021, суббота
10:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
19 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
26 июня - 21 августа
12 июня, суббота 18:00
₽ Билеты: 400 ₽
15 - 29 июня
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽