Зубастые истории
Традиционно в феврале во всем мире отмечают «День стоматолога». Сотрудники тульского экзотариума не смогли обойти стороной этот праздник и подготовили интересную и очень познавательную программу «Зубастые истории»!
В субботу, 15 февраля, гостей старой экспозиции зоопарка ждут:
Игры по экспозиции и на стенде, интерактивная дискуссия о строении челюстей и их предназначении, по итогам которой наши посетители смогут легко отличить зубы человека от зубов животных, а также узнают ответы на такие вопросы, как:
- у кого зубы находятся в желудке?
- сколько зубов у акулы?
- как долго проживет слон, лишившийся зубов?
- зачем клыки некоторым травоядным животным, в том числе и лошадям?..
Стоимость: по цене входного билета (до 7 лет - вход свободный, дети с 7 до 18 лет — 150 р., взрослый — 200 р., льготный/пенсионный — 100 р.)
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 26
15 февраля 2020, суббота
12:00
12 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1360-2295 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 200 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽