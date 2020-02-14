афиша
афиша
Регистрация
Зубастые истории

Зубастые истории

Традиционно в феврале во всем мире отмечают «День стоматолога». Сотрудники тульского экзотариума не смогли обойти стороной этот праздник и подготовили интересную и очень познавательную программу «Зубастые истории»!

В субботу, 15 февраля, гостей старой экспозиции зоопарка ждут:

Игры по экспозиции и на стенде, интерактивная дискуссия о строении челюстей и их предназначении, по итогам которой наши посетители смогут легко отличить зубы человека от зубов животных, а также узнают ответы на такие вопросы, как:

  • у кого зубы находятся в желудке?
  • сколько зубов у акулы?
  • как долго проживет слон, лишившийся зубов?
  • зачем клыки некоторым травоядным животным, в том числе и лошадям?..

Стоимость: по цене входного билета (до 7 лет - вход свободный, дети с 7 до 18 лет — 150 р., взрослый — 200 р., льготный/пенсионный — 100 р.)

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум (старое здание)
15 февраля 2020, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Кватро
Купить билет
12 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1360-2295 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
От классики до рока
Купить билет
28 февраля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Same_Peяson
Купить билет
27 февраля, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 200 ₽
Nina Garnet
Купить билет
15 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Дайте два
Купить билет
13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.