Традиционно в феврале во всем мире отмечают «День стоматолога». Сотрудники тульского экзотариума не смогли обойти стороной этот праздник и подготовили интересную и очень познавательную программу «Зубастые истории»!



В субботу, 15 февраля, гостей старой экспозиции зоопарка ждут:

Игры по экспозиции и на стенде, интерактивная дискуссия о строении челюстей и их предназначении, по итогам которой наши посетители смогут легко отличить зубы человека от зубов животных, а также узнают ответы на такие вопросы, как:

у кого зубы находятся в желудке?

сколько зубов у акулы?

как долго проживет слон, лишившийся зубов?

зачем клыки некоторым травоядным животным, в том числе и лошадям?..

Стоимость: по цене входного билета (до 7 лет - вход свободный, дети с 7 до 18 лет — 150 р., взрослый — 200 р., льготный/пенсионный — 100 р.)