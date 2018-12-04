Зимняя история
В Историко-мемориальном музее Демидовых весь месяц работает увлекательная квест-игра по исторической территории Оружейной слободы.
Участники раскроют интересные факты из жизни представителей династии Демидовых. Каждая найденная подсказка даст возможность пройти игру дальше и отгадать самое сложное задание. Квест проходит по территории Оружейной слободы, фамильной усыпальнице Демидовых в Николо-Зарецкой церкви, и экспозиционному залу музея. Победители получат награды!
Для участия в квесте требуется предварительная запись по тел. 39−37−74.
Стоимость: 150 руб.
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 9
11 декабря 2018, вторник
10:00
12 декабря 2018, среда
10:00
13 декабря 2018, четверг
10:00
14 декабря 2018, пятница
10:00
15 декабря 2018, суббота
10:00
16 декабря 2018, воскресенье
10:00
18 декабря 2018, вторник
10:00
19 декабря 2018, среда
10:00
20 декабря 2018, четверг
10:00
21 декабря 2018, пятница
10:00
22 декабря 2018, суббота
10:00
23 декабря 2018, воскресенье
10:00
25 декабря 2018, вторник
10:00
26 декабря 2018, среда
10:00
27 декабря 2018, четверг
10:00
28 декабря 2018, пятница
10:00
29 декабря 2018, суббота
10:00
30 декабря 2018, воскресенье
10:00