Зимняя история

В Историко-мемориальном музее Демидовых весь месяц работает увлекательная квест-игра по исторической территории Оружейной слободы.

Участники раскроют интересные факты из жизни представителей династии Демидовых. Каждая найденная подсказка даст возможность пройти игру дальше и отгадать самое сложное задание. Квест проходит по территории Оружейной слободы, фамильной усыпальнице Демидовых в Николо-Зарецкой церкви, и экспозиционному залу музея. Победители получат награды!

Для участия в квесте требуется предварительная запись по тел. 39−37−74.

Стоимость: 150 руб.