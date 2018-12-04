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Зимняя история

Зимняя история

В Историко-мемориальном музее Демидовых весь месяц работает увлекательная квест-игра по исторической территории Оружейной слободы.

Участники раскроют интересные факты из жизни представителей династии Демидовых. Каждая найденная подсказка даст возможность пройти игру дальше и отгадать самое сложное задание. Квест проходит по территории Оружейной слободы, фамильной усыпальнице Демидовых в Николо-Зарецкой церкви, и экспозиционному залу музея. Победители получат награды!

Для участия в квесте требуется предварительная запись по тел. 39−37−74.

Стоимость: 150 руб.

Где и когда?
Историко-мемориальный музей Демидовых
11 декабря 2018, вторник
10:00
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12 декабря 2018, среда
10:00
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13 декабря 2018, четверг
10:00
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